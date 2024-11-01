İki kardeş aynı kadavradan organ nakliyle hayata tutundu

'BÖBREK NAKİL SAYISI, 4 BİN 500 CİVARINDA'

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; 85 bin hastanın diyalize girdiğini söyleyen Prof. Dr. Alan, "Bu hastalardan sadece 30 bini böbrek nakli olmak istemektedir. Diğerleri yaşı veya hastalıklarından dolayı nakil olmak istemiyor. Yılda yapılan toplam böbrek nakli sayısı, 4 bin 500 civarında. Bunun bin 500'ü kadavradan, 3 bini de canlıdan canlıya yapılan nakillerden oluşmaktadır. Ülkemizde beyin ölümü gerçekleşen 5 hastadan sadece 1 tanesi organlarını bağışlamaktadır. Nüfus başına olması gereken rakam, ülkemiz için milyonda 8-9 dolayında olması gerekiyor. Ancak ülkemizde son zamanlarda milyon başına 2-3 kadar düştü. Bu da bekleyen havuzundaki hastaların sürekli artmasına rağmen bağışlanan organlar yetersiz olduğu için bu hastaların bekleme sürecinde hayatını kaybetmesi neden olmaktadır" dedi.