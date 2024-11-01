İki kardeş aynı kadavradan organ nakliyle hayata tutundu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 9 ay içinde böbrek nakli olan iki kız kardeş Mevlüde Talan (41) ile Ümmühan Ulacık (39), sağlığına kavuştu. ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "2 kardeşi de aynı merkezde böbrek nakliyle sağlığına kavuşturduk. Bu 2 hastamıza da kadavradan organ nakli yaptık. Organ bağışı sonrasında 2 hastamız da hayata tutunmuş oldu" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 01 Kasım 2024 - 15:36 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 01 Kasım 2024 - 15:36 • Son Güncelleme: