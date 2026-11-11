İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 Genç Üniversiteli bursunda gözler sonuç tarihinde
İBB burs sonuçları 2026 için bekleyiş sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurularını tamamlayan öğrenciler, değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. “İBB burs sonuçları açıklandı mı, Genç Üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak, İBB burs sonucu nereden sorgulanır, 20 bin TL eğitim desteği ne zaman yatacak?” soruları araştırılıyor. Başvuru sürecinin 6 Kasım’da sona ermesinin ardından gözler İBB’den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. İşte 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin son durum...
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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 eğitim öğretim döneminde eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvuru süreci tamamlandı. 29 Eylül’de başlayan başvurular, yapılan süre uzatımının ardından 6 Kasım 2026 Cuma günü sona erdi. Başvuruların kapanmasıyla birlikte değerlendirme süreci başladı. Ancak 11 Kasım 2026 itibarıyla İBB burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.
Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli sonuç sorgulama ekranı nerede? İBB bursu kaç TL, ödemeler ne zaman yapılacak ve sonuçlar SMS ile bildirilecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hayır. 11 Kasım 2026 itibarıyla 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sonuçların ilan edileceği kesin güne ilişkin de resmi bir takvim paylaşılmış değil. Başvuruların sona ermesinin ardından öğrencilerin sunduğu bilgi ve belgelerin değerlendirme süreci devam ediyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte destek almaya hak kazanan öğrenciler kendi başvuru durumlarını İBB’nin dijital kanalları üzerinden görüntüleyebilecek.
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 İBB Genç Üniversiteli burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz eğitim döneminde başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar Ocak 2026’nın ilk günlerinde duyurulmuştu. Bu nedenle yeni dönem için de aralık sonu veya ocak başı ihtimali gündeme geliyor. Ancak bu tarih aralığı resmi bir açıklama değil, önceki dönemin takvimine dayanan bir beklenti. Kesin tarih İBB tarafından yapılacak duyuruyla belli olacak.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTTİ?
2026-2027 Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 29 Eylül 2026’da başladı.
Başvurular için açıklanan süre daha sonra uzatıldı ve işlemler 6 Kasım 2026 Cuma günü sona erdi. İBB’nin duyurusunda öğrencilerin başvurularını bu tarihe kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi.
Böylece başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından değerlendirme ve sonuç sürecine geçildi.
İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği sonuçları açıklandığında öğrenciler başvuru durumlarını Genç Üniversiteli platformu üzerinden kontrol edebilecek.
Sonuçların şu kanallardan takip edilmesi bekleniyor:
Genç Üniversiteli resmi internet sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul
İstanbul Senin uygulaması
Alo 153 Çözüm Merkezi
Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından öğrencilerin burs almaya hak kazanıp kazanmadığı ilgili sistem üzerinden görüntülenebilecek.
İBB BURSU 2026-2027 NE KADAR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında üniversite öğrencilerine toplam 20 bin TL eğitim desteği sağlanıyor.
İBB, Genç Üniversiteli desteğinin önceki dönemde de 20 bin TL seviyesinde uygulandığını açıklamıştı. Eğitim desteği, üniversite öğrencilerinin eğitim sürecindeki temel giderlerine katkı sağlamak amacıyla veriliyor.
İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?
2026-2027 dönemi için İBB burs ödemelerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı.
Öncelikle burs sonuçlarının duyurulması ve destek almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi gerekiyor. Ardından ödeme takviminin İBB tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
Geçmiş uygulamalarda eğitim desteği ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında bildirdikleri banka hesaplarına aktarılmıştı.
İBB BURS SONUCU SMS İLE GELECEK Mİ?
Geçmiş dönem uygulamalarında burs sürecine ilişkin bilgilendirmeler öğrencilerin sisteme kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden yapılabiliyordu.
Ancak öğrencilerin yalnızca SMS beklemek yerine Genç Üniversiteli platformundaki başvuru durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri daha sağlıklı olacak. Sonuçlar açıklandığında resmi sorgulama ekranı üzerinden hak sahipliği durumu görüntülenebilecek.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU KİMLERE VERİLİYOR?
Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine; belirlenen şartları karşılayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor.
Başvuru koşulları arasında öğrencinin veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, normal öğrenim süresi içerisinde eğitime devam etmesi ve gelir durumu bakımından desteğe ihtiyaç duyması gibi kriterler bulunuyor. Vakıf veya özel üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin ise yüzde 100 burslu olması gerekiyor.
İBB BURS SONUÇLARINDA SON DURUM
11 Kasım 2026 itibarıyla özetle:
İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları: Henüz açıklanmadı
Başvurular: 6 Kasım 2026’da sona erdi
Sonuç tarihi: Henüz açıklanmadı
Eğitim desteği: 20 bin TL
Sonuç sorgulama: Genç Üniversiteli platformu, İstanbul Senin ve Alo 153
İBB tarafından sonuç tarihine ilişkin yeni bir açıklama yapılmasıyla birlikte öğrencilerin burs başvurularındaki son durum da netleşecek.