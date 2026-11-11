İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 Genç Üniversiteli bursunda gözler sonuç tarihinde

8



Geçmiş dönem uygulamalarında burs sürecine ilişkin bilgilendirmeler öğrencilerin sisteme kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden yapılabiliyordu.



Ancak öğrencilerin yalnızca SMS beklemek yerine Genç Üniversiteli platformundaki başvuru durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri daha sağlıklı olacak. Sonuçlar açıklandığında resmi sorgulama ekranı üzerinden hak sahipliği durumu görüntülenebilecek.



İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU KİMLERE VERİLİYOR?



Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine; belirlenen şartları karşılayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor.



Başvuru koşulları arasında öğrencinin veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, normal öğrenim süresi içerisinde eğitime devam etmesi ve gelir durumu bakımından desteğe ihtiyaç duyması gibi kriterler bulunuyor. Vakıf veya özel üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin ise yüzde 100 burslu olması gerekiyor.



İBB BURS SONUÇLARINDA SON DURUM



11 Kasım 2026 itibarıyla özetle:



İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları: Henüz açıklanmadı

Başvurular: 6 Kasım 2026’da sona erdi

Sonuç tarihi: Henüz açıklanmadı

Eğitim desteği: 20 bin TL

Sonuç sorgulama: Genç Üniversiteli platformu, İstanbul Senin ve Alo 153



İBB tarafından sonuç tarihine ilişkin yeni bir açıklama yapılmasıyla birlikte öğrencilerin burs başvurularındaki son durum da netleşecek.