• 27 Şubat 2022 - 16:01 • Son Güncelleme:
Hülya Avşar'dan aşk sorularına yanıt!
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık aşk orucunu geçtiğimiz haftalarda iş insanı Cemal Güzelci ile bozduğu ileri sürülmüştü. Sahne sonrası çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak konuya nokta koyan şarkıcı, tektaş yüzüğüyle dikkat çekti.
• 27 Şubat 2022 - 16:01 • Son Güncelleme:
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Hülya Avşar, geçtiğimiz gece Maslak 1453’de bulunan Yeni Gazino adlı mekanda sahne aldı. Çıkışta gazetecilerle karşılaşan Avşar, aşk hayatı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Muhabirlerin “Geçtiğimiz haftalarda Cemal Güzelci ile fotoğraflarınız çıktı, hayırlı olsun diyelim. Neler söylemek istersiniz” sorusuna Avşar “Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok” dedi.
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Muhabirlerin “Belki bir gün bir tektaşı ile gelir karşınıza” sözleri sonrası Avşar, “Var zaten tek taşım, ne yapayım. Hiç oralarda değilim, alsa ne olacak? Takıyorsun parmağında çıkarıyorsun geri takıyorsun, ne oluyor? Önemli olan mutluluk. Ben şimdi başlarmışım nutuğa, mutlu olunsun yeter” diyerek, evinin yolunu tuttu.