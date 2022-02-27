Hülya Avşar'dan aşk sorularına yanıt!

Fotoğrafların çıkması hatırlatılınca “Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şuan da yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli , ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel” yanıtını verdi.