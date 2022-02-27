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MagazinHülya Avşar'dan aşk sorularına yanıt!
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• 27 Şubat 2022 - 16:01 • Son Güncelleme:

Hülya Avşar'dan aşk sorularına yanıt!

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık aşk orucunu geçtiğimiz haftalarda iş insanı Cemal Güzelci ile bozduğu ileri sürülmüştü. Sahne sonrası çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak konuya nokta koyan şarkıcı, tektaş yüzüğüyle dikkat çekti.

• 27 Şubat 2022 - 16:01 • Son Güncelleme:
1Hülya Avşardan aşk sorularına yanıt
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Hülya Avşar, geçtiğimiz gece Maslak 1453’de bulunan Yeni Gazino adlı mekanda sahne aldı. Çıkışta gazetecilerle karşılaşan Avşar, aşk hayatı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2Hülya Avşardan aşk sorularına yanıt

Muhabirlerin “Geçtiğimiz haftalarda Cemal Güzelci ile fotoğraflarınız çıktı, hayırlı olsun diyelim. Neler söylemek istersiniz” sorusuna Avşar “Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok” dedi.

3Hülya Avşardan aşk sorularına yanıt

Fotoğrafların çıkması hatırlatılınca “Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şuan da yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli , ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel” yanıtını verdi.

4Hülya Avşardan aşk sorularına yanıt

Muhabirlerin “Aşka kapalı mı kalbiniz peki?” sorusuna Avşar “Yalnızlık çok keyifli" cevabını verdi. Avşar, basın mensuplarının “Fotoğraflar çok samimiydi, ilk günlerde de yalanlamadınız siz de. Acaba aşka dönüşecekken son anda vaz mı geçildi, yoksa uyuşmazlık mı oldu?” sorusuna da yanıt verdi.

5Hülya Avşardan aşk sorularına yanıt

Ünlü şarkıcı, “Evet bende bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık. Ben başınıza belayım beni yalnız görmeye alışın deyip yarın yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş, bu sefer kaçarım giderim buradan” diyerek, kahkaha attı.

6YÜZÜĞÜ KENDİM ALDIM

"YÜZÜĞÜ KENDİM ALDIM"

Avşar’ın parmağındaki yüzüğün sorulması üzerine “Yok ben kendim aldım, ben her şeyi tek başıma ve yalnız yapmaya alıştığım için kendim aldım” diye konuştu.

7Hülya Avşardan aşk sorularına yanıt

Muhabirlerin “Belki bir gün bir tektaşı ile gelir karşınıza” sözleri sonrası Avşar, “Var zaten tek taşım, ne yapayım. Hiç oralarda değilim, alsa ne olacak? Takıyorsun parmağında çıkarıyorsun geri takıyorsun, ne oluyor? Önemli olan mutluluk. Ben şimdi başlarmışım nutuğa, mutlu olunsun yeter” diyerek, evinin yolunu tuttu.

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