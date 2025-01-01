Hobi olarak başladı, sanatçı kartı sahibi oldu!

'SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYİZ AYNI ZAMANDA'

Çime, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge' kapsamında başvurup aldığı kart ile sorumluluğunun daha da arttığını söyledi. Kooperatif Başkanı İlknur Ünal'ın daveti üzerine ziyarete gittiği kooperatifin usta öğreticisi ve ortağı olduğunu aktaran ve burada deri ile tanıştığını ifade eden Çime, "Deri başka bir alemmiş. Daha önce de birçok el sanatlarıyla ilgilendim; ama deri farklı geldi. Zaten benim sertifikalarım vardı. Bunlar benim ustalık almama sebebiyet verdi. Akabinde usta öğreticiliğimi aldım. Burada eğitmen olarak başladım. İşletme olarak görünebiliriz; ama biz sosyal sorumluluk projesiyiz aynı zamanda. Birçok kadına burada iş imkanı sağlanabiliyor. Türkiye'nin birçok yerinden usta öğreticilere eğitim veriyoruz. Ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlarımızdan yemeniciliği onlar da canlandırıyorlar bizimle birlikte. Böyle bir misyonumuz var bizim. Bunun dışında halk eğitimle birlikte gelen arkadaşlar da burada sosyalleşiyorlar, streslerini atıyorlar, bir meslek sahibi oluyorlar. Ufak ufak da ekonomiklerine de katkısı oluyor" dedi.