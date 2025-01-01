Hobi olarak başladı, sanatçı kartı sahibi oldu!

'KİŞİSEL SERGİMİ AÇMAK İSTİYORUM'
Geleneksel el sanatlarına katkısı nedeniyle 'Sanatçı Tanıtma Kartı'nı almaya hak kazandığını söyleyen Çime, "Emek harcayarak, gece gündüz çalıştım sınava hazırlandım. Çünkü kolay değil. Çok şükür ürünlerim yeterli bulundu. Ben kazanabildim ama bitmedi. Bu kimliği aldıktan sonra benim için ağır bir sorumluluk oldu. Ben bunu daha da fazla doldurmalıyım, layıkıyla yapmalıyım. Çünkü, bakanlık size bu imkanı verip de tescillediyse daha çok çalışıp daha çok bunun hakkını vermeniz gerekiyor. Hedeflerim çok. Kendi kişisel sergim olsun istiyorum. Yemenileri hem modernize edip, hem gelenekselde kalarak geliştirmek ve kişisel sergimi açmak istiyorum. Bu süreçte ailem çok destek verdi. Kızım beni telefonuna ‘Sanatçı anam’ diye kaydetmiş. Çocuklarımın, eşimin benimle gurur duyması, 45 yaşından sonra bunları yapabilmek başarmanın yaşının olmadığını gösterdi. Hedeflerimiz çok büyük" diye konuştu.