Hipertansiyonu düşürüyor, diyabete iyi geliyor! Kan basıncını dengeliyor, kansere karşı koruyor! Vitamin, mineral, potasyum...

ŞEKER PANCARI NASIL TÜKETİLMELİ VE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Şeker oranı yüksek bir sebze olduğundan, pancar suyunun da aşırı tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, "Çalışmalara göre çok yüksek besin değeri nedeniyle haftada 2 gün, yarım veya bir bütün pancar ya da aynı aileden pazı, ıspanak, kinoa tüketimi önerilmektedir. Bazı kişilerin pancar tüketimi sonrası 24-48 saat kadar süren idrar ve dışkıda koyu kırmızı renk değişimi görülebilmektedir. Bu durumdakilerin demir metabolizma bozukluğu veya sık böbrek taşı düşürme sorunu olabilir, hekimlerine danışmadan fazla pancar tüketmemeleri önerilir" diye konuştu.