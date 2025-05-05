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GündemHıdırellez coşkusu her yerde! Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellez'den en güzel kareler
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Hıdırellez coşkusu her yerde! Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellez'den en güzel kareler

Her yıl 5 Mayıs'ta büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez Bayramı, insanlar için çok özel bir anlam taşır. Hıdırellez, bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul edilen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlerin ve eşyaların feyiz, bereket getireceğine inanılan bir gündür. Tüm yurtta coşkuyla kutlanan Hıdırellez'den en güzel kareler geldi.

• 05 Mayıs 2025 - 12:53 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2025 - 12:53 • Son Güncelleme:
1Hıdırellez coşkusu her yerde Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellezden en güzel kareler

Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın canlanışını ve yeni başlangıçların umudunu temsil eden, köklü bir Türk ve Balkan geleneği olarak asırlardır kutlanıyor.

2Kütahya

Kütahya

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde baharın gelişini temsil eden "Hıdırellez ateşi" yakıldı.

3Hıdırellez coşkusu her yerde Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellezden en güzel kareler

Daha sonra kadınlar ateşin etrafında müzik eşliğinde eğlendi. Bazı katılımcılar da ateşin üzerinden atladı.

4Hıdırellez coşkusu her yerde Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellezden en güzel kareler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyünde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Köy sakinleri, hem yağmur bereketi için dua etti, hem de baharın müjdecisi Hıdırellez'i coşkuyla kutladı.

5Bursa

Bursa

Baharın gelişi olarak kabul edilen Hıdırellez, bir gün önceden 13. Geleneksel Görükle Hıdırellez Şenliği’nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte, Hıdırellez gelenekleri yaşatılırken, katılımcılar müzik ve danslarla dolu etkinlikle bahara "merhaba" dedi.

6Hıdırellez coşkusu her yerde Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellezden en güzel kareler

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Hüyük Köyü ile Osmaneli’nin Medetli ve Borcak köylerinde geleneksel Hıdırellez Şenlikleri büyük bir coşkuyla başladı.

7Hıdırellez coşkusu her yerde Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellezden en güzel kareler

Asırlardır süregelen bu kutlama, bölge halkını bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Etkinliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

8Edirne

Edirne

Edirne'de, baharın müjdecisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

9Hıdırellez coşkusu her yerde Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellezden en güzel kareler

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine katılmak isteyen vatandaşlar etkinliklerin yapıldığı Sarayiçi'ne geldi.

10Sivas

Sivas

Sivas'ta da bu yıl Hıdırellez şenlikleri kutlandı.

11Hıdırellez coşkusu her yerde Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellezden en güzel kareler

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneğince Zara 4. Eğrilce (Hıdırellez) Şenlikleri kapsamında "saya gezmesi" geleneği 60 yıl aradan sonra ilçede yeniden canlandırıldı.

12Hıdırellez coşkusu her yerde Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellezden en güzel kareler

Geleneksel kıyafetlerle "saya gezmesi" etkinliğine katılanlar, ilçe esnafını ziyaret etti. İlk kez ilçe merkezinde yapılan etkinlikte saya ekibi, maniler ve türküler eşliğinde halaylar çekti, esnaf ve vatandaşları yarın düzenlenecek Hıdırellez Şenliği'ne davet etti.

13Hıdırellez coşkusu her yerde Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellezden en güzel kareler