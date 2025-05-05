Hıdırellez coşkusu her yerde! Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı: İşte Hıdırellez'den en güzel kareler
Her yıl 5 Mayıs'ta büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez Bayramı, insanlar için çok özel bir anlam taşır. Hıdırellez, bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul edilen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlerin ve eşyaların feyiz, bereket getireceğine inanılan bir gündür. Tüm yurtta coşkuyla kutlanan Hıdırellez'den en güzel kareler geldi.
• 05 Mayıs 2025 - 12:53 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2025 - 12:53 • Son Güncelleme: