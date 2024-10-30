Hesabınıza kaynağı bilinmeyen para gelirse ne yapmalısınız? Hesabına 23 milyon TL gelen vatandaş hemen iade etti! Uzmanlar uyarıyor; dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

‘PARANIN HESAPTA KALMA SÜRESİ DE ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ’

Gelen paranın hesapta kalma süresinin de önemli bir risk faktörü olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Hesap sahibi, paranın kendisine ait olmadığını fark etmeyip bu meblağın birkaç gün ya da bir hafta gibi bir süre boyunca hesabında kalmasına izin verdiğinde, dolandırıcılık ya da kara para aklama gibi yasa dışı işlemlerin bir parçası olarak değerlendirilme riski doğabilir.