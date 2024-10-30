Hesabınıza kaynağı bilinmeyen para gelirse ne yapmalısınız? Hesabına 23 milyon TL gelen vatandaş hemen iade etti! Uzmanlar uyarıyor; dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
İzmir’de Özkan Aydik, doğalgaz faturasını ödemek için bankasının mobil uygulamasına girdiğinde hesabında 23 milyon 16 bin 393 TL buldu. Bankaya giderek durumu bildiren Özkan Aydik, paranın kaynağı hakkında herhangi bir bilgi alamadı ve parayı iade etti. Uzmanlar kaynağı bilinmeyen paranın genellikle dolandırıcılık veya kara para aklama ile ilişkilendirilebileceğine dikkat çekerek uyarıyor.
• 30 Ekim 2024 - 10:15 • Son Güncelleme:
• 30 Ekim 2024 - 10:15 • Son Güncelleme: