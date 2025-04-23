Herkes kaybetti o kazandı! Adıyamanlı vatandaşın önlemi işe yaradı
Zirai donun çaresi Adıyaman'da bulundu. Yurt genelinde son yılların en etkili zirai donunu geride bıraktığımız bugünlerde, Adıyamanlı çiftçinin örnek projesi zirai dondan mağdur olan çiftçilere umut oldu. Adıyaman'da 500 dekar badem bahçesi olan çiftçi, bahçesine kurduğu soğuk havayı dengeleyici pervaneleri sayesinde zirai dondan etkilenmedi. Sistemin nasıl çalıştığını anlatan bahçe sahibi, 'Bu sistem, çiçeğini -4'e kadar, meyvesini ise -8'e kadar koruyor. Bu sene meydana gelen donda, çok şükür, bahçemizde ciddi manada bir zararımız yok' dedi. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 7 don önleyici pervane kurdu.
AA
• 23 Nisan 2025 - 10:42 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Nisan 2025 - 10:42 • Son Güncelleme: