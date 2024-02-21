Her gün bir kez bakıyoruz! Çok sayıda kullanıcı habersiz, hemen şikayet edin

Teknoloji yazarı Özgür Çetin ise; ünlüler adına açılan sahte hesaplara dikkat çekerek, "Özellikle ünlü kişilerin (bunların bir kısmının o sosyal ağda resmi hesabı da yok) sahte hesaplarının açılması yaygın bir durum. Bazı sahte hesaplarda bu hesabın gerçekten o ünlü kişiye ait olmadığı belli ifadelerle yazıyor. Bu tip hesaplarda 'parodi hesap' ya da 'resmi olmayan hesap' ibareleri yer alabiliyor. Ancak her hesabın böyle olmadığını belirteyim. Sosyal ağlardaki bu sahte hesaplar için belli mekanizmalar var. Birçok sosyal medya platformu şikayet mekanizması ile bu hesaplarla savaşıyor. Ancak bu savaşın çok etkili olduğu söylenemez. Zira bir hesap kapanırsa yenisi açılabiliyor. Bu da mücadeleyi zorlaştırıyor. Ayrıca çok ünlüyseniz onaylı bir hesap sahibi olmanız da yeterli olmayabiliyor. Zira bazı parodi hesaplar bu bilgiyi paylaşıyor olsa da kullanıcılar tarafından gerçek sanılarak ilgi noktası olabiliyor. Bu da işin başka bir yönü." diye konuştu.