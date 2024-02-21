Her gün bir kez bakıyoruz! Çok sayıda kullanıcı habersiz, hemen şikayet edin
Sosyal medya platformaları internet kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görüyor. Facebok, Instagram ve X milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Kişisel görüşlerin özgürce ifade edildiği bu platformlar, güvenlik riski de taşıyor. Pek çok kişinin fotoğrafı ve kişisel bilgileri kullanılarak sahte hesaplar açılıyor. Ancak adına sahte hesap açılanların büyük kısmı bundan habersiz. Uzmanlar sosyal medya kullanıcılarını sahte hesaplara karşı uyararak yapılması gerekenleri açıkladı.
ÖZLEM ATİLA / gazetevatan.com
• 21 Şubat 2024 - 07:01 • Son Güncelleme:
ÖZLEM ATİLA / gazetevatan.com
• 21 Şubat 2024 - 07:01 • Son Güncelleme: