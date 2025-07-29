Hem üretim hem de kazanıyorlar! Samsun'da sıcak için doğal çözüm...

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Kadın istihdamına özel önem verdiklerini belirten Erdem, şunları söyledi: "Doğal kumaşların sağlıklı yapısından insanların faydalanması için ağırlıklı olarak giyim bölümüne yöneldik. Kullandığımız iplik kenevir liflerinden oluştuğu için tamamen doğaldır. Kimyasal hiçbir işleme tabi tutulmayan kenevir, bakteri bulundurmuyor. Vücudun hava almasını sağlıyor. Pamuk ve ketene oranla daha sağlıklıdır. Terletmez, vücudun hava almasını sağlar. Yazın serin, kışın sıcak tutar. Ayrıca takı, çanta, fular, bileklik, kolye modelleri yapıyoruz. Kadın kıyafetlerinde elbise, etek, takım, trençkot şeklinde kıyafetlerimiz var. Erkek koleksiyonunda iç giyime yöneldik. Ceket, gömlek ve kravat yapıyoruz. Nevresim takımları, perde, kırlentler yapıyoruz. Her türlü tasarımı kenevir kumaşından şekillendirerek insanlarımızın beğenisine sunuyoruz. İlgi çok güzel. Sert yapıya sahip olmasına rağmen vücudun elektriğini alıyor. Buradan bulunan kadınlarımız hem manevi değeri olan Türk dokumalarını günümüze taşırken hem de onların sosyal, ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlıyoruz. Pozitif ayrımcılıkla tamamen kadınlarımızdan oluşan bir ekibe sahibiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a teşekkür ederim."