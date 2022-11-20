Havaların soğumasıyla vatandaşlar akın ettiler! Tanesi 200 lira

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından vatandaşlar soğuktan korunmanın yollarını arıyor. Kimileri üşümemek için kat kat giyinirken, kimileri de çözümü yün, termal ve örgü içliklerde buluyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden birisi olarak görülen içlikler, giyenlerin içini ısıtıyor.

"Doğal ve ter emme özelliği olduğundan dolayı tercih ediliyor"

Konya'da 20 yıldır tarihi Bedesten Çarşısı'nda içlik satışı yapan Veli Bora, soğukların artmasıyla içlik satışlarında artış olduğunu ifade etti. Bora, "Havaların soğumasıyla birlikte yün içliklere talepler arttı. Havaların daha da soğumasıyla birlikte termal içliklerimize taleplerin artmasını bekliyoruz. Müşterilerimizin talepleri şuan yün içliklere oluyor, doğal ve ter emme özelliği olduğundan dolayı tercih ediliyor. Bunların yanında ince olan ve kalın olanları var. İkisi de tercih ediliyor ama gençler genellikle termal içlikleri seçiyorlar, askerlerimiz de aynı şekilde termal ürünlere yöneliyorlar. Bunların yanında orlon olan içlikler ve tayt şeklindeki içlikler var. Tavşan yünü olan içliklerimiz var terleme noktasında doğal olan bir