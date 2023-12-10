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Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Hava sıcaklıkları aniden düşecek. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da lapa lapa kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava sıcaklıkları birden düşecek. Gün verildi. İşte kar, fırtına ve kuvvetli yağış ile ilgili son dakika açıklamalarının ayrıntıları...

• 10 Aralık 2023 - 14:37 • Son Güncelleme:
• 10 Aralık 2023 - 14:37 • Son Güncelleme:
1Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

Kar yağışı ile ilgili haberler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi 'İstanbul'a kar ne zaman yapacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Merak edilen soruları CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen yanıtladı. Önümüzdeki hafta yağış olmayacağını ve cuma gününden sonra sıcaklıklarda sert düşüş olacağını söyleyen Şen, kar yağışı için de tarih verdi.

2Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

3Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

4Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile ilk saatlerde Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°CÇok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 7°CÇok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

13İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbullular kente ne zaman kar yağacağını merak ediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre yakın zamanda kar beklenmiyor.

14Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Batı bölgelerinde yağış çekildi. Bugün güneş açsa da hava soğuk, hala üşüyoruz. Zonguldak civarında önemli yağışlar olabilir diye uyarmıştık.. Heyelan meydana geldi. Şu anda hava açık, sıcaklık 11 derece civarında, yarın 12 derece civarında olacak. Cuma gününe kadar yapış olmayacak.

15Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

Bu gece ve yarın Antalya, Mersin Muğla arasında sahil kesiminde sağanak olacak. Doğu’da kar var, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde var. Önümüzdeki cuma gününe kadar Marmara’da yağmur yok. Ege ve İç Anadolu’da da yok. Yağmursuz bir haftaya giriyoruz. Lodos etkisini kuvvetlendirecek. Düzensiz bir hava devam ediyor Türkiye’de.

16CUMA GÜNÜNDEN SONRASINA DİKKAT: SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ

CUMA GÜNÜNDEN SONRASINA DİKKAT: SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ

İstanbul’a kar gelmiyor. gelen sistemler Akdeniz üzerinden geldiği için kar değil yağmur yapıyor. Cuma gününe kadar sıcaklık 12-13 derece, cuma günü de 18 dereceye kadar çıkacak İstanbul’da.

17Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

Lodos da gelecek ama kuzeye dönüyor rüzgar ve sıcaklıklar süratli şekilde düşecek. Türkiye genelinde 8-9 derecek düşecek sıcaklık. Cumartesi Pazar gününden itibaren Türkiye’ye kar gelecek ama İstanbul’a gelmeyecek .

18Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı görülecek. Ulaşımda etkisi olur. İç Anadolu, Trakya ve Ege’de sis meydana gelecek. Ulaşımda etkisi olabilir.

19Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

Nemden dolayı da biraz daha üşüyoruz. Yağışsız geçecek bir Türkiye olacak. Cuma gününden sonra hızlı düşüş var. İç Anadolu’da kar yağışı olacak.

20BU AY KAR GÖRÜNMÜYOR

BU AY KAR GÖRÜNMÜYOR

Kar yağışı yumuşak havalarda fazla olur. Anadolu'da çok fazla kar yağabilir. İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul’a muhakkak kar yağar.