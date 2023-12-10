Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı



MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı



