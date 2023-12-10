Hava resmen buz kesecek, yoğun kar yurda giriş yapacak! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Hava sıcaklıkları aniden düşecek. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da lapa lapa kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava sıcaklıkları birden düşecek. Gün verildi. İşte kar, fırtına ve kuvvetli yağış ile ilgili son dakika açıklamalarının ayrıntıları...
• 10 Aralık 2023 - 14:37 • Son Güncelleme:
• 10 Aralık 2023 - 14:37 • Son Güncelleme: