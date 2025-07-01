Hava 40 derece hasat zorlu: Kilosu 5 liraya düştü

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Soğan hasadının bereketli olduğunu fakat tarla fiyatının 5 TL olmasının çiftçiyi olumsuz etkilediğini ifade eden işçibaşı Süleyman Budak, "Biz burada soğan hasadı yapıyoruz. Burası 100 dönümlük bir soğan tarlası. Hasat bu yıl çok iyi ama fiyatlar bu yıl kırık oldu. Soğan tarlada 5 ila 6 TL iken büyük marketlerde 20 ila 25 TL civarında fiyatı oluyor. Hasadın ilk zamanlarında fiyatı 8 ila 12 iken fiyatlar düştü. Biz yükselmesini beklerken fiyatlarda düşüş oldu. Havalar çok sıcak 40 dereceye geçiyor. Amik Ovası'nda 40 dereceye geçen sıcaklıklara rağmen soğan hasadı yapıyoruz. Bu sıcaklıklar altında çalışıyoruz. İşçiler arasında bazı yaşlılar var, sıcaklığa dayanamayıp bayılmaları oluyor. Bu yıl soğanda hem kalite hem de verim çok iyi durumda. Burada 130 işçimiz var. Bu sıcaklıkların altında mevsimlik işçi olarak her yıl bu taraflara gelip soğan hasadı yapıyoruz" dedi.