Hatay'ın 'Şoför Nebahat'i! 14 yıldır direksiyon sallayarak ekmek parasını kazanıyor

“ERKEK SÜRÜCÜLERLE BİR SORUN YAŞAMADIM VE TAM TERSİ ŞEKİLDE İŞARET EDİYORUM, BUYURUN DİYEREK BANA YOL VERİYORLAR”

Trafikte erkek şoförlerle herhangi bir sorun yaşamadığını dile getiren Özgün, “Benim 3 kızım ve 1 oğlum var. 14 yıl önce rehberlik danışmanlığı yapıyordum sonra bir araç almaya karar verdim. Ehliyetim vardı, sadece gerekli belgeleri alarak ehliyetimi yükselttim. Şimdilerde ise MYK diye bir belge var. İlk sınavlara girdim ve ikinci sınavları bekliyorum. Ana sınıfından liseye kadar öğrenci taşıyorum. Erkek sürücülerle bir sorun yaşamadım ve tam tersi şekilde işaret ediyorum, buyurun diyerek bana yol veriyorlar. Bu zamana kadar erkek mesleği yaptığımdan hiç utanmadım. Onların iki eli var benim de iki elim var, onların iki ayağı var benim de iki ayağım diyerek hep düşündüm. Onların işini ben de yaparım ve yapmamak için bir sebebim yoktu. Burada önemli olan ayakta durmaktı. Erkek mesleği diye konuşulması konusunda, dışarıya uzun yola gitmiyorum ama şehrin içinde yapılabileceğini düşünüyorum. Her kadının her işi yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.