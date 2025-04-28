Hatay'ın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor! Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı

Kültürel ve tarihsel olarak çeşitliliği olan Hatay'ımızın yemek kültürü noktasında ne kadar zengin olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermek istiyoruz. Tuzda tavuk, farklı bir metotla pişiriliyor. Kendine has özel bir tadı var. Hem yiyen insanlar için hem de ikram edilecek bir yemek olarak güzel bir lezzet. Biz herkesin bu lezzetimizi tatmasını isteriz" dedi.