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GündemHatay'ın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor! Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı
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Hatay'ın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor! Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı

Gastronomi şehri Hatay'ın yöresel lezzetlerinden olan, kendine özgü pişirimi ve alevli sunumuyla dikkat çeken 'tuzda tavuk' için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tuzda tavuğun coğrafi işaret olarak tescillenmesi süreci hakkında bilgi vererek coğrafi işaretli ürün sayısını 135'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

HATAY (İHA) -
• 28 Nisan 2025 - 10:00 • Son Güncelleme:
HATAY (İHA) -
• 28 Nisan 2025 - 10:00 • Son Güncelleme:
1Hatayın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı ve önemli çalışmaların adımları atıldı.

2Hatayın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı

Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Bölgeye özgü olan lezzetlerin sayısı 6 Şubat öncesi 25'ken Hatay Valiliğinin girişimleriyle bu sayı 45'e çıkarıldı.

3Hatayın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı

Reyhanlı ilçesinin vazgeçilmez lezzeti olan, pişirimi ve alevli sunumuyla dikkat çeken tuzda tavuk için Türk Patent Enstitüsü ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

4Hatayın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tuzda tavuğun coğrafi işaret olarak tescillenmesi süreci hakkında bilgi vererek coğrafi işaretli ürün sayısını 135'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

5Hatayın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı

Tuzda tavuğun kendine has tadı ve farklı bir pişirim süreci olduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, "Biz medeniyetler şehri Hatay'ız ve UNESCO tarafından da gastronomi şehri olarak 2017 yılında ilan edildik.

6Hatayın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı

Bununla beraber 6 Şubat itibarıyla beraber bizim 25 olan coğrafi işaretli yöresel ürün sayımız şu an itibarıyla 45'dir. 45 coğrafi işaretli ürün sayımızın yanında bu sayıyı 135'e çıkarmayı planlıyoruz. Müracatta bulunduğumuz ürünlerimizden birisi de 'tuzda tavuk' yemeğidir. İnşallah bu lezzetimizi de birkaç aya kadar tescillemiş olacağız.

7Hatayın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı

Kültürel ve tarihsel olarak çeşitliliği olan Hatay'ımızın yemek kültürü noktasında ne kadar zengin olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermek istiyoruz. Tuzda tavuk, farklı bir metotla pişiriliyor. Kendine has özel bir tadı var. Hem yiyen insanlar için hem de ikram edilecek bir yemek olarak güzel bir lezzet. Biz herkesin bu lezzetimizi tatmasını isteriz" dedi.