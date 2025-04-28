Hatay'ın bol tuzlu yemeği coğrafi işaret alıyor! Vali Masatlı, yeni hedeflerini açıkladı
Gastronomi şehri Hatay'ın yöresel lezzetlerinden olan, kendine özgü pişirimi ve alevli sunumuyla dikkat çeken 'tuzda tavuk' için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tuzda tavuğun coğrafi işaret olarak tescillenmesi süreci hakkında bilgi vererek coğrafi işaretli ürün sayısını 135'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.
HATAY (İHA) -
• 28 Nisan 2025 - 10:00 • Son Güncelleme:
HATAY (İHA) -
• 28 Nisan 2025 - 10:00 • Son Güncelleme: