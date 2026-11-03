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Hatay'daki evlerinde cansız bedenleri bulunan baba ile kızı toprağa verildi

03.11.2026 - 13:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-

Hatay'da evde cansız bedenleri bulunan Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural (18), toprağa verildi.

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1Hatay'daki evlerinde cansız bedenleri bulunan baba ile kızı toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Sofular Mahallesi Gümüşlü Sokak’ta meydana geldi. Bir evden yayılan yoğun kötü koku ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

2Hatay'daki evlerinde cansız bedenleri bulunan baba ile kızı toprağa verildi

İtfaiye erlerinin desteğiyle eve giren ekipler, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra Kural’ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Vücutlarında yara izi bulunmayan baba ve kızının cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra Kural’ın cenazeleri otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3Hatay'daki evlerinde cansız bedenleri bulunan baba ile kızı toprağa verildi

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, baba ve kızının ölüm nedenleri, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

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