Hatay'da zahter hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmez fiyatı belli oldu

İlçede bir çeşit kekik olan zahterin yoğun olarak yetiştiği Koz Kalesi’nde yeni hasat dönemi başladı. Faydaları saymakla bitmeyen zahter, hem bölge çiftçileri hem de emekçi kadınlar için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Doğada kendiliğinden yetişen veya tarlalarda planlı olarak yetişen ürünler hasat edilerek kilosu 270 liraya satılıyor. Tarlada zahter toplayarak ev ekonomisine katkı sağlayanlar, bu yılın hasadının oldukça bereketli geçtiğini belirtti.