Hatay'da zahter hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmez fiyatı belli oldu
Türkiye'nin önemli zahter (bir çeşit kekik) üretim merkezlerinden Hatay’ın Altınözü ilçesinde hasat dönemi başladı. Ürünler kilosu 270 liradan alıcı buluyor. Çiftçi Mehmet Ali Yılmaz, 'Zahter yemekten kozmetiğe, gıda takviyesinden saç bakımına kadar birçok farklı alanda kullanılıyor' dedi.
Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)-
• 23 Mart 2025 - 12:15 • Son Güncelleme:
Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)-
• 23 Mart 2025 - 12:15 • Son Güncelleme: