Hatay'da mahallenin muhtarı kapı kapı dolaşıp atık yağları topluyor

Ev hanımı 53 yaşındaki Rukiye Geylan, atık yağın sudan ayrıştırmasının zor olduğunu ifade ederek “Atık yağ toplama kampanyasını çok güzel buldum hatta Hilda Hanım bu projeyi başlatmadan önce bizim küçük bir sohbet olmuştu, bu atık yağların bayağı bir sorun olduğunu öğrendim hem tıkanma adına hem de temizleme adına bayağı bir su sarfiyatı oluyor. Bizim muhtarımızı ben destekliyorum, aynı zamanda bu konuda da ona yardım etmek istiyorum. En azından o suya karıştığını biliyorum geri dönüşümde çok zorlanılacağını biliyorum. Tabii bunu mühendislerimiz çok daha iyi bilir ama en azından biz bir ev kadını olarak ev hanımları olarak muhtarımıza destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.