Hatay'da mahallenin muhtarı kapı kapı dolaşıp atık yağları topluyor
Hatay'da mahalle muhtarı Hilda Cöcen Koku, doğaya zararı saymakla bitmeyen ve kanalizasyon sisteminde tıkanıklığa neden olan atık yağları ev ev gezerek topluyor. Ev hanımı 53 yaşındaki Rukiye Geylan, atık yağın sudan ayrıştırmasının zor olduğunu ifade ederek “Atık yağ toplama kampanyasını çok güzel buldum hatta Hilda Hanım bu projeyi başlatmadan önce bizim küçük bir sohbet olmuştu, bu atık yağların bayağı bir sorun olduğunu öğrendim hem tıkanma adına hem de temizleme adına bayağı bir su sarfiyatı oluyor' dedi.
İHA
• 30 Aralık 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Aralık 2024 - 10:03 • Son Güncelleme: