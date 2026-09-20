Hatay'da kadının ev alma hayali iki kez yarıda kaldı! Biber temizleyerek yaptığı birikim böyle yok oldu

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Kendisinin biber temizleyerek 4 evladını okuttuğunu ve aynı zamanda 20 yıllık hayalini gerçekleştirmek için ev satın alma umuduyla 170 bin TL ödeme yaptığını ifade eden Cünedioğlu, "Ben bir şebekenin içerisindeyim ve beni dolandırdılar. Evimin parası olan 170 bin TL'yi çarptılar. Ev için 275 bin TL anlaştığım evin 170 bin TL vermiştim, burada imzalı kağıdım var.



Benim 20 yıldan beri bir ev hayalim vardı ve maalesef öyle insanlara denk geldim. Benim 3. katımı sattılar ve sonra 4. kat dediler ama 4. kattaki evimi de başkasına sattılar. Ben çaresizim, bana yardım edin ve ben sesimi duyuracağım, hakkımı kimseye yedirmeyeceğim. Biber işinde yana yana millet yüz kilo yapamazken tonlarca yaptım. Ben 4 çocuk okuttum hem bu birikimi onlardan arttırarak belki de üstlerinden belki de yiyeceklerinden arttırarak ben biriktirdim. Bu parayı ben kimseye yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.