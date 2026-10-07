Hatay’da hasat öncesi büyük zarar! Ağaçlarda tek sağlam meyve kalmadı

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Yerdekilerden ayrı, dalların üzerindeki meyvelerin hepsi de yenmeyecek halde. Zaten fotoğraflarda da görünüyor. Dolu meyveleri mahvetmiş; delmiş, ikiye bölmüş. Ağaçta bir tane bile şu anda yenilebilir meyve yok. Bunlar yaklaşık 20 yıllık ağaçlar diyebiliriz. Burada 20 yıllık bir emek var. Tam da dediğimiz gibi, satışa gelecektik, satışa hazırlanıyorduk. Ama hava şartları nedeniyle bunu yapamadık. Yağış sabah saat 09.00 sıralarında başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Hava bayağı karardı, çok kötüleşti. Bir felaketin geleceği havanın kararmasından ve değişmesinden belli oluyordu" ifadelerini kullandı.