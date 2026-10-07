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Hatay’da hasat öncesi büyük zarar! Ağaçlarda tek sağlam meyve kalmadı

07.10.2026 - 09:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay Arsuz'da havanın aniden kararmasıyla başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu, 25 dönümlük bahçeyi yerle bir etti. Ağaçlardaki meyveler büyük zarar görürken çiftçinin aylarca süren emeğini de büyük ölçüde yok etti.

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1Hatay’da hasat öncesi büyük zarar! Ağaçlarda tek sağlam meyve kalmadı

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Madenli ve Gözcüler mahalleleri ile çevresinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü.

2Hatay’da hasat öncesi büyük zarar! Ağaçlarda tek sağlam meyve kalmadı

Şiddetli dolu ve fırtına, ilçedeki tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Gökmeydan Mahallesi'ndeki 25 dönümlük narenciye bahçesi, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışından zarar gördü.

3Hatay’da hasat öncesi büyük zarar! Ağaçlarda tek sağlam meyve kalmadı

Erkenci mandalina yetiştiren üretici Sami Keskin'in bahçesinde, dolu nedeniyle mandalinaların bir kısmı yere dökülürken, ağaçlarda kalan meyvelerde de ciddi hasar oluştu. Yaklaşık 20 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede hasat öncesi yaşanan dolu yağışı nedeniyle mahsulün zarar gördüğünü belirten Keskin, ürünleri satmaya hazırlanırken doğal afetle karşılaştıklarını söyledi.

4Hatay’da hasat öncesi büyük zarar! Ağaçlarda tek sağlam meyve kalmadı

Havanın aniden kararmasıyla başlayan dolu yağışının bahçesine zarar verdiğini ifade eden üretici Sami Keskin, satışa hazırlandıkları mandalinaların zarar gördüğünü belirterek "Burası 25 dönüm tarla; yarısı limon ve diğer yarısı da erkenci mandalina ektik. Sabah çok kötü bir hava vardı.

5Hatay’da hasat öncesi büyük zarar! Ağaçlarda tek sağlam meyve kalmadı

Birdenbire çok aşırı dolu yağdı. Dolu da bayağı büyüktü, ceviz büyüklüğündeydi. Zaten görünüyor; yapraklar yerde, mahsuller yerde. Tam da biz kesime, yani hasada hazırlık yapıyorduk. Kesime hazırlandığımız sırada ani bir hava şartıyla karşılaştık. Şu anda zaten görünüyor ki malların hepsi yerde. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz, şu an zarardayız.

6Hatay’da hasat öncesi büyük zarar! Ağaçlarda tek sağlam meyve kalmadı

Yerdekilerden ayrı, dalların üzerindeki meyvelerin hepsi de yenmeyecek halde. Zaten fotoğraflarda da görünüyor. Dolu meyveleri mahvetmiş; delmiş, ikiye bölmüş. Ağaçta bir tane bile şu anda yenilebilir meyve yok. Bunlar yaklaşık 20 yıllık ağaçlar diyebiliriz. Burada 20 yıllık bir emek var. Tam da dediğimiz gibi, satışa gelecektik, satışa hazırlanıyorduk. Ama hava şartları nedeniyle bunu yapamadık. Yağış sabah saat 09.00 sıralarında başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Hava bayağı karardı, çok kötüleşti. Bir felaketin geleceği havanın kararmasından ve değişmesinden belli oluyordu" ifadelerini kullandı.

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