Hatay'da geçen yıl kuraklıktan ortaya çıkmıştı: Bu yıl yeniden sular altında kaldı

4

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle ortaya çıkan araziler yağışlarla birlikte sular altında kaldığını ifade eden Hasan İşler, "Normalde burada su yoktu. Barajlar dolup taşınca baraj kapakları açıldı. Köylerin bazı bölümleri su altında kaldı. Yağmurla biriken suların tamamı bu tarafta toplanmaya başladı ve şu anda barajımız çok güzel bir hale geldi. Geçen yıl bu aylarda böyle bir şey yoktu. Buraların tamamı kuruydu. Bu sene çok bereketli oldu. Yağışlar nedeniyle barajların su seviyesi yükseldi ve kapaklar açılınca bazı köylerin bölümleri yeniden su altında kaldı. Biz buraya balık tutmaya, zaman geçirmeye ve biraz da teselli bulmaya geliyoruz. Çok şükür, balık çıkıyor. Geçen yıl kuraklık vardı. Yağmur olmadığı ve barajdaki su seviyesi düşük kaldığı için burada su yoktu ama bu sene çok bereketli. Maşallah, suyumuz da var, barajımız da var, balıklarımız da var. Çok güzel balıklar tutuyoruz. Reyhanlı'dan, Kırıkhan'dan ve çevre köylerden gelen çok sayıda arkadaşımız var. Özellikle akşamları burası kalabalık oluyor. Cumartesi ve pazar günleri daha da yoğun oluyor. İnsanlarımız hem piknik yapmak hem balık tutmak hem de zaman geçirmek için buraya geliyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle burası kuruydu. Barajlarımız dolduktan sonra su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Barajdaki sızıntı da onarıldıktan sonra su seviyesi yeniden yükseldi. Şu anda gördüğünüz gibi çok güzel, geniş bir açık alanımız ve balık tutmaya elverişli bir ortamımız var. Burada camimiz de bulunuyor. O da sular altında kalmıştı. Çok şükür, suyun çekilmesiyle yavaş yavaş yeniden ortaya çıkmaya başladı. Bu da bize suyun seviyesini gösteriyor. Karşı tarafta yaşayan akrabalarımız da var. Orada hala yaşayan 6-7 ev bulunuyor. Ancak şu an için suyun o bölgeye ulaşmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor" dedi. Sular altında kalan bu mera alanına balık tutmaya ve piknik yapmaya geldiklerini söyleyen Mustafa Özbek, "Buralarda bizim güzel bir barajımız oldu. Ancak Afrin'den gelen su burayı doldurmaya yetmeyince Tahtaköprü Barajı'nın suyunu da bu tarafa bağladılar. Böylece buraya da su verildi. Şu anda Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Mehmetbeyli Mahallesi'nde gerçekten güzel bir barajımız oldu. Aileler buraya pikniğe gelebiliyor, balık tutabiliyor, çocuklarımız oynayabiliyor. Artık dışarıya gitmemize gerek kalmadı. Geçen yıl barajımızın suyu dolmadan önce burada kuraklık yaşandı. Kuraklık nedeniyle meralar boşaldı. Burası oldukça büyük bir mera alanı. Tarlalar var, herkes buğday ekti. Çobanlar koyunlarını, ineklerini burada otlattı. Sular çekilince cami ve diğer yapılar da ortaya çıktı. Daha sonra Tahtaköprü Barajı'ndan gelen suyun buradaki suyla birleşmesiyle barajımız güzel bir şekilde doldu. Su yükselince karşı taraftaki, Mehmetbeyli tarafındaki evler sular altında kaldı. Orada üç katlı bir ev vardı, o da su altında kaldı. Elektrik direkleri de doğrudan suların içinde kaldı. Burada suyun derinliği bazı yerlerde yaklaşık 8-10 metreye ulaşıyor, daha derin noktalar da bulunuyor. Şu anda buraya gelen ailelere sesleniyorum: Sakın çocuklarınızı suya bırakmayın, suya girmelerine izin vermeyin. Geçen yıl çok kuraklık yaşadık. Bu yıl ise maşallah, Rabb'im öyle güzel yağmur yağdırdı ki barajımız doldu. Bu da çok güzel oldu. İnşallah Rabb'im bu yıl da aynı bereketi nasip eder. Tahtaköprü Barajı'ndan gelen suyun kesilmesiyle barajdaki su seviyesi de biraz düşmek zorunda kaldı. Çevredeki tarlaların bir kısmında su birikintileri oluştu, kuyulardaki sular da yükselmeye başladı. Bu nedenle barajın su seviyesi biraz geriledi. Şu anda suyumuzun seviyesi bu şekilde. Reyhanlı'ya adeta bir deniz geldi. Gerçekten güzel bir denizimiz oldu" ifadelerini kullandı.