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Hatay'a yeni jandarma binası! Çalışmalarda sona gelindi

23.10.2026 - 08:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında çalışmalar sürüyor. Yeni hizmet binasının inşaatını yerinde inceleyen yetkililer, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

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1Hatay'a yeni jandarma binası! Çalışmalarda sona gelindi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.İnşaat alanını gezen Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların son durumu ve yapım süreci hakkında bilgi aldı.

2Hatay'a yeni jandarma binası! Çalışmalarda sona gelindi

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla jandarma teşkilatının hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

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