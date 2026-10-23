Hatay'a yeni jandarma binası! Çalışmalarda sona gelindi
23.10.2026 - 08:47Güncellenme Tarihi:
Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında çalışmalar sürüyor. Yeni hizmet binasının inşaatını yerinde inceleyen yetkililer, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.İnşaat alanını gezen Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların son durumu ve yapım süreci hakkında bilgi aldı.
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Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla jandarma teşkilatının hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.