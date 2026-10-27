HASTANEYE GİDERKEN DİKKAT! Artık onay elektronik ortamda: Resmî Gazete'de yayımlandı
Hastanelerde tıbbi müdahaleler öncesinde alınan hasta onayına ilişkin kurallar değişti. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle hastalar, kendilerine sunulan bilgilendirme formlarını e-Nabız üzerinden inceleyerek elektronik ortamda onay verebilecek. Cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifre de işlemlerde kullanılabilecek. Peki, elektronik onay nasıl verilecek, kimleri kapsayacak?
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Hastanelerde ameliyat ve diğer tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan alınan onaylar elektronik ortama taşınıyor. Sağlık Bakanlığının hazırladığı Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik, 27 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle hastalar, kendilerine yapılacak tıbbi işlem hakkında bilgilendirildikten sonra onaylarını e-Nabız üzerinden veya sağlık kuruluşunun elektronik sistemi aracılığıyla verebilecek. Böylece bugüne kadar kâğıt üzerinde imzalanan bilgilendirilmiş rıza formlarının elektronik ortamda da düzenlenmesinin önü açıldı.
Ancak bu değişiklik, hastanelerde bütün kâğıt formların kaldırıldığı veya her tıbbi işlem için elektronik onay zorunluluğu getirildiği anlamına gelmiyor. Yönetmelik, elektronik yöntemin kullanılması hâlinde uygulanacak kuralları belirliyor.
HASTANELERDE ELEKTRONİK ONAY NASIL VERİLECEK?
Yeni sistemde öncelikle hastanın ve onay sürecini yürüten sağlık çalışanının kimliği doğrulanacak. Kimlik doğrulaması tamamlanmadan elektronik onay işlemine başlanamayacak.Ardından hastaya yapılacak tıbbi müdahaleye ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu elektronik ortamda sunulacak.
Hasta bu formu e-Nabız hesabından veya doğrulanmış cep telefonuna gönderilen bağlantı üzerinden inceleyebilecek.Tıbbi müdahaleyi kabul etmesi durumunda ise cep telefonuna, yalnızca ilgili işlem için kullanılabilecek tek kullanımlık doğrulama şifresi gönderilecek.Hasta e-Nabız üzerinden işlem yapıyorsa bu şifreyi sisteme kendisi girecek. Sağlık kuruluşunun elektronik cihazı üzerinden işlem yapılıyorsa doğrulama kodunu ilgili sağlık çalışanına iletebilecek.Kodun sistem üzerinden doğrulanmasıyla hastanın elektronik ortamda bilgilendirilmiş rızası alınmış sayılacak.
E-NABIZ ÜZERİNDEN HASTA ONAYI VERİLEBİLECEK
Yönetmeliğe göre elektronik bilgilendirilmiş rıza işlemleri iki yöntemle gerçekleştirilebilecek.Bunlardan ilki e-Nabız üzerinden doğrudan onay verilmesi. İkinci yöntem ise sağlık kuruluşunun kullandığı elektronik haberleşme aracı üzerinden işlemin tamamlanması.Her iki yöntemde de hastanın doğrulanmış bir cep telefonu numarasının bulunması gerekiyor.e-Nabız üzerinden işlem yapılacaksa telefon numarasının sistemde doğrulanmış olması şart. Doğrulanmış numarası bulunmayan hastalar, cep telefonlarına gönderilecek tek kullanımlık şifreyle numaralarını doğrulayabilecek.
Sağlık kuruluşunun elektronik sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde ise doğrulanan telefon numarası, ilgili sağlık tesisinin kayıtlarında 12 ay boyunca geçerli olacak. Bu sürenin ardından yeniden doğrulama yapılması gerekecek.
ELEKTRONİK ONAYLAR E-NABIZ'DA GÖRÜLEBİLECEK
Yeni düzenlemenin hastalar açısından önemli yönlerinden biri de verilen onayların sonradan görüntülenebilecek olması.Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığının merkezi sağlık veri sistemine aktarılacak.Hastalar da bu kayıtlara e-Nabız hesapları üzerinden erişebilecek.Sistemde onayın verildiği tarih ve saat, ilgili tıbbi işlem, SMS doğrulama bilgileri ve işlemi gerçekleştiren sağlık çalışanına ilişkin kayıtlar tutulacak.Bu kayıtların gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması da yönetmelikle düzenlendi.
ÇOCUKLAR VE KISITLI HASTALAR İÇİN ONAYI KİM VERECEK?
Elektronik onay sisteminde çocuklar ve hukuken kısıtlı kişiler için de özel hükümler bulunuyor.Yönetmeliğe göre bu kişilerin elektronik bilgilendirilmiş rıza işlemleri, Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun olarak kanuni temsilcileri tarafından gerçekleştirilebilecek.Kanuni temsilcinin kimliğinin ve cep telefonu numarasının da doğrulanması gerekiyor.
Kanuni temsilcinin bulunmadığı, hazır olmadığı veya elektronik ortamda doğrulanamadığı durumlarda ise elektronik rıza alınamayacak.Bu hâllerde hastanın durumuna göre Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.
ELEKTRONİK ONAY HANGİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA GEÇERLİ OLACAK?
Sağlık Bakanlığının yayımladığı yönetmelik, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini kapsıyor.Bu kapsamda aile sağlığı merkezleri, hastaneler ve ileri düzey sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda, elektronik bilgilendirilmiş rıza yönteminin kullanılması hâlinde yeni kurallar uygulanacak.Düzenleme yalnızca ameliyatlarla sınırlı değil. Mevzuat gereği bilgilendirilmiş rıza alınması gereken diğer tıbbi müdahalelerde de elektronik yöntem kullanılabilecek.Ancak her muayene için hastadan mutlaka SMS onayı isteneceği şeklinde bir kural getirilmiyor.
HASTANIN ONAY HAKKI DEĞİŞİYOR MU?
Yeni düzenleme, hastanın tıbbi müdahale öncesinde bilgilendirilmesi ve kendi iradesiyle karar vermesi ilkesini değiştirmiyor.Sağlık çalışanlarının, yapılacak işlem hakkında hastaya yeterli ve anlaşılır bilgi vermesi gerekiyor.Elektronik sistem ise bu bilgilendirme sonrasında verilen rızanın alınması ve kayıt altına alınması için alternatif bir yöntem sunuyor.
Dolayısıyla hastanın cep telefonuna şifre gönderilmesi, tek başına tıbbi müdahaleye onay verdiği anlamına gelmiyor. Rıza, ilgili formun incelenmesinin ardından doğrulama işleminin tamamlanmasıyla alınmış sayılıyor.
YENİ YÖNETMELİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?
Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik, 27 Ekim 2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.Yönetmelik, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.Bununla birlikte düzenlemenin yürürlüğe girmesi, bütün sağlık kuruluşlarında elektronik onay sisteminin aynı gün kullanılmaya başlandığı anlamına gelmiyor.
Sağlık Bakanlığı, elektronik kayıtların güvenliği, SMS doğrulama altyapısı ve uygulamanın diğer teknik ayrıntılarına ilişkin ek usul ve esasları belirleyebilecek.