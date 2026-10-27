HASTANEYE GİDERKEN DİKKAT! Artık onay elektronik ortamda: Resmî Gazete'de yayımlandı

3

ELEKTRONİK ONAYLAR E-NABIZ'DA GÖRÜLEBİLECEK



Yeni düzenlemenin hastalar açısından önemli yönlerinden biri de verilen onayların sonradan görüntülenebilecek olması.Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığının merkezi sağlık veri sistemine aktarılacak.Hastalar da bu kayıtlara e-Nabız hesapları üzerinden erişebilecek.Sistemde onayın verildiği tarih ve saat, ilgili tıbbi işlem, SMS doğrulama bilgileri ve işlemi gerçekleştiren sağlık çalışanına ilişkin kayıtlar tutulacak.Bu kayıtların gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması da yönetmelikle düzenlendi.



ÇOCUKLAR VE KISITLI HASTALAR İÇİN ONAYI KİM VERECEK?



Elektronik onay sisteminde çocuklar ve hukuken kısıtlı kişiler için de özel hükümler bulunuyor.Yönetmeliğe göre bu kişilerin elektronik bilgilendirilmiş rıza işlemleri, Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun olarak kanuni temsilcileri tarafından gerçekleştirilebilecek.Kanuni temsilcinin kimliğinin ve cep telefonu numarasının da doğrulanması gerekiyor.

Kanuni temsilcinin bulunmadığı, hazır olmadığı veya elektronik ortamda doğrulanamadığı durumlarda ise elektronik rıza alınamayacak.Bu hâllerde hastanın durumuna göre Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.