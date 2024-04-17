Hastane randevu sisteminde yeni dönem

"İKİNCİ KEZ RANDEVUYA GELMEYENLERE 15 GÜN BOYUNCA BÜTÜN BRANŞLARI KAPALI HALE GETİRECEĞİZ"

İlk tedbirin ne olacağını açıklayan Bakan Koca, "Bir önceki yıl randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyondu. Randevu aldığı halde gelemeyenlerin sayısı; 2024 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemini kapsayan 3 aylık zaman diliminde de 6 milyon kişi oldu. Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edilebilmesi mümkündü. Son anda da olsa randevusunu iptal edenler kısıtlanmıyordu. Bu durumda kısıtlı duruma düşmemek için randevusuna gelmeyecekse bile son anda iptal edenlerin oranında artış oldu. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor. 25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor. Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için 'randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre yüzde 20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 günlük zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.