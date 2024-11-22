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Hastane odasında ölü bulunan Selen hemşirenin ölümünde soruşturma tamamlandı: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da özel bir hastanede meydana gelen esrarengiz olayda dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin kendisine enjekte edilen bir iğne sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ölümünden kısa bir süre önce odasına anestezi uzmanı Fatih Akın'ın girdiği tespit edildi. Genç hemşirenin gizemli ölümüne ilişkin soruşturmada fezleke hazırlandı. Suni teneffüs detayı ise dikkat çekti…

• 22 Kasım 2024 - 13:10 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2024 - 13:10 • Son Güncelleme:
1Hastane odasında ölü bulunan Selen hemşirenin ölümünde soruşturma tamamlandı: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gören dedesinin yanında refakatçi kaldığı sırada şüpheli şekilde ölen hemşire Selen Bilgin'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

2Hastane odasında ölü bulunan Selen hemşirenin ölümünde soruşturma tamamlandı: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

13 Mayıs'ta özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin, kendisine enjekte edilen ilaç sonucu hayatını kaybetmişti.

Bilgin'in daha önceden tanıdığı aynı hastanede görevli anestezi doktoru Fatih Akın'ın odasına girdiği tespit edilmişti.

3HEYECANLI BİR ŞEKİLDE AYRILDI

HEYECANLI BİR ŞEKİLDE AYRILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, Akın'ın Selen hemşirenin odaya girmesinden 1 saat sonra heyecanlı bir şekilde telefonla konuşarak odadan çıktığı anlatıldı.

4Hastane odasında ölü bulunan Selen hemşirenin ölümünde soruşturma tamamlandı: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Akın'ın şüpheli olduğu fezlekede, Bilgin'in babası Serkan ve annesi Nergül Bilgin ise müşteki olarak yer aldı. Fezlekeye göre Bilgin, sabah 07.00 sıralarında hastane çalışanları tarafından tekerlekli hasta yatağıyla odadan çıkarıldı. Doktor Tevfik K. tarafından kalp masajı, Akın tarafından ise suni teneffüs yapıldığı anlar kameraya yansıdı.

5BEN ONA İLAÇ VERMEDİM

"BEN ONA İLAÇ VERMEDİM"

Bilgin'in ölümü Adli Tıp Kurumu raporunda "çoklu ilaç intoksikasyonu" olarak belirtilirken, doktor Akın, "Ben ona ilaç vermedim. Selen kendisi bu ilacı kullandı" diyerek kendisini savundu. Fezlekede Akın'ın her ne kadar doktor olarak görev yapıyorsa da olayın meydana gelişi ve Selen Bilgin'in ölümüne sebebiyet veren ilaç verilmesi olayında tedavi amacıyla hareket etmediği aktarıldı. Akın'ın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan fezleke, iddianame düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.