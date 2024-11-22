Hastane odasında ölü bulunan Selen hemşirenin ölümünde soruşturma tamamlandı: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
İstanbul'da özel bir hastanede meydana gelen esrarengiz olayda dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin kendisine enjekte edilen bir iğne sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ölümünden kısa bir süre önce odasına anestezi uzmanı Fatih Akın'ın girdiği tespit edildi. Genç hemşirenin gizemli ölümüne ilişkin soruşturmada fezleke hazırlandı. Suni teneffüs detayı ise dikkat çekti…
• 22 Kasım 2024 - 13:10 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2024 - 13:10 • Son Güncelleme: