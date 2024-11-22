Hastane odasında ölü bulunan Selen hemşirenin ölümünde soruşturma tamamlandı: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

"BEN ONA İLAÇ VERMEDİM"

Bilgin'in ölümü Adli Tıp Kurumu raporunda "çoklu ilaç intoksikasyonu" olarak belirtilirken, doktor Akın, "Ben ona ilaç vermedim. Selen kendisi bu ilacı kullandı" diyerek kendisini savundu. Fezlekede Akın'ın her ne kadar doktor olarak görev yapıyorsa da olayın meydana gelişi ve Selen Bilgin'in ölümüne sebebiyet veren ilaç verilmesi olayında tedavi amacıyla hareket etmediği aktarıldı. Akın'ın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan fezleke, iddianame düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.