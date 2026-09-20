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GündemHassa’nın içme suyu altyapısına dev dokunuş: 10 bin metrelik hat sil baştan yenileniyor!
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Hassa’nın içme suyu altyapısına dev dokunuş: 10 bin metrelik hat sil baştan yenileniyor!

20.09.2026 - 07:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ekonomik ömrünü tamamlayan ve deprem nedeniyle zarar gören içme suyu altyapılarının yenilenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. HATSU ekipleri tarafından Hassa ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor.

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1Hassa’nın içme suyu altyapısına dev dokunuş: 10 bin metrelik hat sil baştan yenileniyor!

Hassa’da 6 mahalleyi kapsayan çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlayan ve depremde zarar gören içme suyu hatlarının yenilenmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında mevcut altyapının güçlendirilmesi ve su kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.Yürütülen çalışmalar kapsamında depremde zarar gören su depolarının yenilenmesine de devam ediliyor. Haydarlar, Gazeluşağı, Katranlık ve Zeytinoba mahallelerinde bulunan su depolarının yenileme çalışmaları tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

2Hassa’nın içme suyu altyapısına dev dokunuş: 10 bin metrelik hat sil baştan yenileniyor!

Yaklaşık 10 bin metrelik içme suyu hattının yenilenmesiyle Hassa’daki mahallelerin içme suyu altyapısının daha sağlıklı ve işlevsel hale getirilmesi planlanıyor. Çalışmaların, ilçede deprem sonrası zarar gören altyapının yeniden güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.Haydarlar Mahalle Muhtarı Mustafa Dağlı, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarda emeği geçen HBB Başkanı Mehmet Öntürk, HATSU Genel Müdürü ve personele teşekkür etti.

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