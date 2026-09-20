Hassa’nın içme suyu altyapısına dev dokunuş: 10 bin metrelik hat sil baştan yenileniyor!

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Hassa’da 6 mahalleyi kapsayan çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlayan ve depremde zarar gören içme suyu hatlarının yenilenmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında mevcut altyapının güçlendirilmesi ve su kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.Yürütülen çalışmalar kapsamında depremde zarar gören su depolarının yenilenmesine de devam ediliyor. Haydarlar, Gazeluşağı, Katranlık ve Zeytinoba mahallelerinde bulunan su depolarının yenileme çalışmaları tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.