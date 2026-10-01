Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHasat yıl sonuna kadar sürüyor: Giresun'da coğrafi işaret beklerken dünya tanımaya başladı
HaberlerGündem Haberleri Hasat yıl sonuna kadar sürüyor: Giresun'da coğrafi işaret beklerken dünya tanımaya başladı

Hasat yıl sonuna kadar sürüyor: Giresun'da coğrafi işaret beklerken dünya tanımaya başladı

01.10.2026 - 11:50Güncellenme Tarihi:

Giresun'un Alucra ilçesinde yöreye özgü yerel beyaz lahana olarak bilinen Alucra keleminin (beyaz lahana) hasadına başlandı.Alucra'nın özellikle Gürbulak köyünde yetiştirilen ve yöreye özgü tadı ile dayanıklılığıyla bilinen Alucra kelemi, tarlalardan toplanarak tüketicilere ulaştırılmaya başlandı. Haziran ve temmuz aylarında hazırlanan arazilere dikilen fidelerin hasadı, yaklaşık 15 Eylül itibarıyla başlıyor ve aralık ayının sonuna kadar devam ediyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Hasat yıl sonuna kadar sürüyor: Giresun'da coğrafi işaret beklerken dünya tanımaya başladı

Hasat edilen kelem başta Alucra'da cumartesi günleri kurulan ilçe halk pazarında olmak üzere Giresun, Ordu, Samsun ve Sivas'ın yanı sıra Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirlere de gönderiliyor. Yöresel yemeklerde kullanılan ürün, özellikle turşu yapımında tercih ediliyor.

2Hasat yıl sonuna kadar sürüyor: Giresun'da coğrafi işaret beklerken dünya tanımaya başladı

Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, Alucra keleminin ilçede fındığa alternatif tarımsal ürün olarak üreticilere katkı sağladığını belirtti.Bu yıl verimli bir sezon geçirildiğini ifade eden Metinyurt, "Giresun denince akla fındık gelse de coğrafi şartları nedeniyle fındığın yetişmediği Alucra'da, yöremize has Alucra kelemi alternatif bir tarım ürünü olarak üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Bu yıl oldukça bereketli bir dönem geçiriyoruz. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyoruz" dedi.

3Hasat yıl sonuna kadar sürüyor: Giresun'da coğrafi işaret beklerken dünya tanımaya başladı

Metinyurt, Alucra Keleminin coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Coğrafi işaret tescili için Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle koordineli çalışmalarımız devam ediyor. Giresun'un bir ürününün daha coğrafi işaretle tescillenerek marka değeri kazanmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.Alucra keleminin coğrafi işaret almasıyla birlikte ürünün yöresel kimliğinin korunmasının yanı sıra tanınırlığının ve ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi