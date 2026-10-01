Hasat yıl sonuna kadar sürüyor: Giresun'da coğrafi işaret beklerken dünya tanımaya başladı

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Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, Alucra keleminin ilçede fındığa alternatif tarımsal ürün olarak üreticilere katkı sağladığını belirtti.Bu yıl verimli bir sezon geçirildiğini ifade eden Metinyurt, "Giresun denince akla fındık gelse de coğrafi şartları nedeniyle fındığın yetişmediği Alucra'da, yöremize has Alucra kelemi alternatif bir tarım ürünü olarak üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Bu yıl oldukça bereketli bir dönem geçiriyoruz. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyoruz" dedi.