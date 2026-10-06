Hasat başladı ama üretici bekliyor! Dönüm başına 100 kilo düşüş yaşandı

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Geçen yılın altında bir fiyatla ürün sattıklarını ifade eden Gömeç, "Geçen yıldan altında mal alıp satıyoruz şu anda. Yani 60 randıman malımızı 30-31 lira, o civarda veriyoruz çeltiği" diye konuştu.Üreticinin en önemli beklentisinin açıklanacak fiyat olduğunu vurgulayan Gömeç, "Geçen yıldan bu sene biraz düşük dekar bazında. Yaklaşık bir 100 kilonun düşük. Onun için fiyat önemli" dedi.