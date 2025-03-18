Hasankeyf'te bin 600 yıllık gözyaşı şişesi bulundu! 'Ölen kişinin eşi gözyaşlarını bu şişeye damlatıp mezara koyuyordu'
Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesindeki kazı çalışmalarında Geç Roma Dönemi’ne ait 1600 yıllık gözyaşı şişesi bulundu. Kazı Başkanı ve Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal, gözyaşı şişelerinin Hristiyanlık öncesi dönemlere ait bir inanış olduğunu ifade ederek, “Rivayet odur ki: kişi öldüğü zaman arkasında kalan eşi gözyaşlarını bu şişeye biriktirmekte ve eşinin mezarına bırakmaktadır. O yüzden gözyaşı şişesi olarak adlandırılmaktadır" dedi.
Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-
• 18 Mart 2025 - 11:18 • Son Güncelleme:
Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-
• 18 Mart 2025 - 11:18 • Son Güncelleme: