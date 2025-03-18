Hasankeyf'te bin 600 yıllık gözyaşı şişesi bulundu! 'Ölen kişinin eşi gözyaşlarını bu şişeye damlatıp mezara koyuyordu'

Cam malzemeden olup da günümüze kadar sağlam gelmesinden dolayı yine ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Bu şişeler ‘Pagan’ inanç döneminde yani özellikle Roma ve öncesi döneme ait mezarlarda ortaya çıkar. Rivayet odur ki: kişi öldüğü zaman arkasında kalan eşi gözyaşlarını bu şişeye biriktirmekte ve hep onun yanında olduğunu belirtmek için eşinin mezarına bırakmaktadır. O yüzden gözyaşı şişesi olarak adlandırılmaktadır.”