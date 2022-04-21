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MagazinHande Soral'dan karnı burnunda yeni poz! Bensu Soral kayıtsız kalamadı ve...
HaberlerMagazin Haberleri Hande Soral'dan karnı burnunda yeni poz! Bensu Soral kayıtsız kalamadı ve...
• 21 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:

Hande Soral'dan karnı burnunda yeni poz! Bensu Soral kayıtsız kalamadı ve...

Geçtiğimiz sezon 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren Hande Soral, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında yer alan oyuncu, son olarak yeşil elbisesiyle çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Büyüyen karnı dikkat çeken Soral'ın pozuna kardeşi Bensu Soral da kayıtsız kalamadı.

• 21 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
1Hande Soraldan karnı burnunda yeni poz Bensu Soral kayıtsız kalamadı ve...
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Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

2ALİ BEBEK GELİYOR

ALİ BEBEK GELİYOR

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.

3Hande Soraldan karnı burnunda yeni poz Bensu Soral kayıtsız kalamadı ve...

Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.

4BOĞA ERKEĞİ OLACAK

"BOĞA ERKEĞİ OLACAK"

Hande Soral, daha önce de mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini dile getirerek, "Boğa erkeği olacak" ifadelerini kullanmıştı.

5BABY SHOWER HATIRASI

"BABY SHOWER HATIRASI"

Geçtiğimiz haftalarda da bir baby shower partisi düzenleyen Hande Soral, partiden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, ailesi ve yakın dostlarıyla verdiği pozlara; "Baby Shower Hatırası" notunu düşmüştü.

6GÜNEŞ Mİ O

"GÜNEŞ Mİ O?"

Hande Soral son olarak triko yeşil elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüyen karnı dikkat çeken Soral, paylaşımına "Gözlerime inanamıyorum güneş mi o?" notunu düştü.

7BENSU KAYITSI KALAMADI

BENSU KAYITSI KALAMADI

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafa Soral'ın oyuncu olan kız kardeşi Bensu Soral da kayıtsız kalamadı. Kendisi de Hakan Baş'la evli olan Bensu, ablası ve yeğenine "İki güzel bebeğim bir arada" yorumunu yaptı.

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