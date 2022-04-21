Hande Soral'dan karnı burnunda yeni poz! Bensu Soral kayıtsız kalamadı ve...

BENSU KAYITSI KALAMADI

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafa Soral'ın oyuncu olan kız kardeşi Bensu Soral da kayıtsız kalamadı. Kendisi de Hakan Baş'la evli olan Bensu, ablası ve yeğenine "İki güzel bebeğim bir arada" yorumunu yaptı.