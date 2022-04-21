• 21 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
Hande Soral'dan karnı burnunda yeni poz! Bensu Soral kayıtsız kalamadı ve...
Geçtiğimiz sezon 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren Hande Soral, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında yer alan oyuncu, son olarak yeşil elbisesiyle çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Büyüyen karnı dikkat çeken Soral'ın pozuna kardeşi Bensu Soral da kayıtsız kalamadı.
• 21 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
1
Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.
3
4
6
7
BENSU KAYITSI KALAMADI
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafa Soral'ın oyuncu olan kız kardeşi Bensu Soral da kayıtsız kalamadı. Kendisi de Hakan Baş'la evli olan Bensu, ablası ve yeğenine "İki güzel bebeğim bir arada" yorumunu yaptı.