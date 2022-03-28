• 28 Mart 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
Hande Soral'dan eğlenceli baby shower partisi!
Oyuncu Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral dün baby shower partisi düzenledi. Ünlü oyuncu ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Partide pembe elbise giyen oyuncu bol bol poz verdi.
• 28 Mart 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan Hande Soral, geçtiğimiz pazar günü baby shower partisi düzenledi.
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Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.
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