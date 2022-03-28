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MagazinHande Soral'dan eğlenceli baby shower partisi!
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• 28 Mart 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:

Hande Soral'dan eğlenceli baby shower partisi!

Oyuncu Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral dün baby shower partisi düzenledi. Ünlü oyuncu ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Partide pembe elbise giyen oyuncu bol bol poz verdi.

• 28 Mart 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
1Hande Soraldan eğlenceli baby shower partisi
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Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan Hande Soral, geçtiğimiz pazar günü baby shower partisi düzenledi.

2Hande Soraldan eğlenceli baby shower partisi

Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

3ALİ BEBEK GELİYOR

ALİ BEBEK GELİYOR

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.

4Hande Soraldan eğlenceli baby shower partisi

İkilinin paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Bensu Soral ise ablası ve eniştesinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluklarına ortak olmuştu.

5BABY SHOWER HATIRASI

'BABY SHOWER HATIRASI'

Hande Soral, Ali için baby shower partisi düzenledi. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan ünlü oyuncu, davette ailesi ve yakın arkadaşlarını ağırladı.

6Hande Soraldan eğlenceli baby shower partisi

Kardeşleri Bedirhan Soral, Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, anne babası Sebahat-Hamdi Soral oyuncu arkadaşları Şiva-Toygan Avanoğlu bu özel günde Hande Soral'ın yanındaydı. Davetliler Ali'nin gelişini pasta keserek kutladılar.

7Hande Soraldan eğlenceli baby shower partisi

Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi.

8Hande Soraldan eğlenceli baby shower partisi

35 yaşındaki Hande Soral, partiden fotoğrafları, "Baby Shower Hatırası" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

9ALİNİN BURCU BOĞA MI İKİZLER Mİ OLACAK

'ALİNİN BURCU BOĞA MI İKİZLER Mİ OLACAK?''

''Hamileliğim boyunca kaç kilo aldım? Kaç haftalık hamileyim'' gibi eğlenceli soruların bulunduğu oyun kartlarıyla davetlilerini mini bir de sınava sokan Hande, gelen cevaplara verdiği tepkilerle herkesi eğlendirdi.

10Hande Soraldan eğlenceli baby shower partisi

Konuklara Ali'nin ağzından yazılmış sürpriz mesajların bulunduğu dilek kurabiyeleri dağıtıldı.

11Hande Soraldan eğlenceli baby shower partisi

Hande Soral, mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini dile getirerek, "Boğa erkeği olacak" dedi.

12Hande Soraldan eğlenceli baby shower partisi

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Hande Soral'dan eğlenceli baby shower partisi!

Hande Soral'dan eğlenceli baby shower partisi!

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