• 07 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Moda diye giydiğin üst çok komik'
Hande Erçel ile kız kardeşi Gamze Erçel, Milano tatilinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaşan Gamze Erçel'in kombini dalga konusu oldu.
• 07 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel cesur pozlarının ardından bu sefer kombiniyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, kombinini beğenmeyen takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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