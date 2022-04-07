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MagazinHande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Moda diye giydiğin üst çok komik'
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Moda diye giydiğin üst çok komik'
• 07 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Moda diye giydiğin üst çok komik'

Hande Erçel ile kız kardeşi Gamze Erçel, Milano tatilinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaşan Gamze Erçel'in kombini dalga konusu oldu.

• 07 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:
1Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik
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Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel cesur pozlarının ardından bu sefer kombiniyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, kombinini beğenmeyen takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

2GAMZE ERÇELİN KOMBİNİ DALGA KONUSU OLDU

GAMZE ERÇEL'İN KOMBİNİ DALGA KONUSU OLDU

30 yaşındaki Gamze Erçel bir süredir yurt dışı tatili yapıyor.

3Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik

Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel bu sefer kombiniyle dikkat çekti.

4Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik

Erçel'in kombinini beğenmeyen takipçileri, "Her şeye tamam da o üzerinizdeki olmuş mu?", "Moda diye giydiğin üst çok komik alakasız.", "Çok komik görünüyorsun Gamze'cim, yakışmamış moda artık saçmalamaya başlamış." gibi yorumlar yaptı.

5Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik

Gamze Erçel'in 4.7 milyon takipçili Instagram hesabındaki pozlar yüz binlerce beğeni alıyor.

6Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik

Kardeşi Hande Erçel ile Milano'da verdiği poz 511 bin beğeni aldı.

7Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik

2019'da evlenen Gamze Erçel'in Aylin Mavi Yıldırım adında bir kız çocuğu bulunuyor.

8Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik

Erçel, zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme geliyor...

9Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik
10Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik
11Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik
12Hande Erçelin kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: Moda diye giydiğin üst çok komik

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