Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Moda diye giydiğin üst çok komik'

Erçel'in kombinini beğenmeyen takipçileri, "Her şeye tamam da o üzerinizdeki olmuş mu?", "Moda diye giydiğin üst çok komik alakasız.", "Çok komik görünüyorsun Gamze'cim, yakışmamış moda artık saçmalamaya başlamış." gibi yorumlar yaptı.