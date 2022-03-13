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MagazinHande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu!
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• 13 Mart 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:

Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu!

'Sen Çal Kapımı' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kerem Bursin ile Hande Erçel geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Erçel' e yakışıklı oyuncuyu unutturan isim belli oldu. İddiaya göre Hande Erçel ünlü ve yakışıklı iş adamı ile aşk yaşıyor.

• 13 Mart 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:
1Hande Erçel, Kerem Bürsini çabuk unuttu
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Kerem Bürsin'in ile ayrıldığı kesinleşen Hande Erçel Kerem Bürsin'i çabuk unuttu. Güzel oyuncunun yeni aşkı ise ünlü ve yakışıklı bir iş adamı...

2Hande Erçel, Kerem Bürsini çabuk unuttu

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçen günlerde birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı ve mutlu aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

3Hande Erçel, Kerem Bürsini çabuk unuttu

Hayranları ünlü çiftin barışmalarını beklerken, Kerem Bursin barışmak için fırsat kollarken Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı.

4Hande Erçel, Kerem Bürsini çabuk unuttu

Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu ünlü ve yakışıklı bir iş adamı olunca dikkatler bir anda Hande Erçel'e çevrildi.

5Hande Erçel, Kerem Bürsini çabuk unuttu

Hande Erçel, marka yüzü olduğu firmanın genel müdürüne gönlünü kaptırdı ve çok mutlu... Her iki taraftan ise henüz bir yalanlama gelmedi.

6Hande Erçel, Kerem Bürsini çabuk unuttu

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