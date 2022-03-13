• 13 Mart 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:
Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu!
'Sen Çal Kapımı' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kerem Bursin ile Hande Erçel geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Erçel' e yakışıklı oyuncuyu unutturan isim belli oldu. İddiaya göre Hande Erçel ünlü ve yakışıklı iş adamı ile aşk yaşıyor.
• 13 Mart 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin'in ile ayrıldığı kesinleşen Hande Erçel Kerem Bürsin'i çabuk unuttu. Güzel oyuncunun yeni aşkı ise ünlü ve yakışıklı bir iş adamı...
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçen günlerde birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı ve mutlu aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
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Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu ünlü ve yakışıklı bir iş adamı olunca dikkatler bir anda Hande Erçel'e çevrildi.