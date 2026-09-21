Hamsili simit nasıl bir lezzet? Ordu'da müşteriler ikiye bölündü

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Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti. Bodur, "Simit geçmişi Osmanlı Dönemi’ne dayanan milli bir yiyeceğimiz. Biz farkındalık oluşturmak için bunu hamsili yapmak istedik. Dönüşümü şu anda olduğu gibi devam ederse biz farklı balık türleriyle de, örneğin levrek, mezgit, istavrit gibi diğer balık türleri ile de deneriz. Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın? Yaptık, oldu" diye konuştu.