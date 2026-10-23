Ham taş olarak çıkarılıyordu, şimdi mücevher gibi işleniyor: Sarıkamış’ın Volkanik mirası kadın eliyle sanata dönüşüyor

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Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen proje kapsamında, ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olan obsidyen taşı işlenerek çeşitli aksesuar ve tasarım ürünlerine dönüştürülüyor. Ham haldeki obsidyenin emek ve ustalıkla işlenmesiyle ortaya çıkarılan ürünler, bölgenin doğal mirasını sanatla buluştururken yerel üretimin gelişmesine de katkı sağlıyor. Atölyeyi gezen Kaymakam Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, üretim aşamaları ve ortaya çıkarılan ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin mevcut durumu ve üretim kapasitesinin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunan Aslantatar ve Kılıç, atölyedeki çalışmaların daha ileri seviyeye taşınmasının önemine dikkat çekti.