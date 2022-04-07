• 07 Nisan 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı!
Türk sevgilisi Alev Aydın ile bir çocuk sahibi olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ünlü şarkıcı, son olarak Türkçe bir notla paylaşımda bulununca sosyal medyanın gündemine oturdu.
• 07 Nisan 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
1
Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
3
4
6
7
"SEVGİ PAYLAŞTIKÇA ARTAR"
Geçtiğimiz gün ameliyat olan ve ödül töreninde rahatsızlanarak evine dönen Halsey Türk senarist Alev Aydın ile aşkıyla Türkiye'de dikkat çekiyor. Türk senarist Alev Aydın'ından Ender adında bir oğlu olan ve oğlunun pozlarını sık sık paylaşan dünyaca ünlü isim Türkçe öğrenmeye de çalışıyor.