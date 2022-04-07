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MagazinHalsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı!
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• 07 Nisan 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:

Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı!

Türk sevgilisi Alev Aydın ile bir çocuk sahibi olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ünlü şarkıcı, son olarak Türkçe bir notla paylaşımda bulununca sosyal medyanın gündemine oturdu.

• 07 Nisan 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
1Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı
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Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

2Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı

94'üncü Oscar Ödülleri gecesinin after partisine katılan Halsey, makyajından kol detayına, iç çamaşırlarından takılarına kadar her detayıyla dikkat çekmiş; transparan tercihiyle hayranlarından tam not almıştı.

3DEMET AKALINDAN YORUM GECİKMEDİ

DEMET AKALIN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Sosyal medyada da tarzıyla adından söz ettiren Halsey'e Demet Akalın'dan da yorum gecikmemişti. Kendini tutamayan ünlü isim, Popbizde adlı Instagram sayfasına yorum yapmıştı.

4Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı

49 yaşındaki Akalın, Halsey'in pozu için; "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" demişti.

5BİT KAFA

"BİT KAFA"

Öte yandan Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Alev Aydın'dan olan oğlu Ender Ridley'in fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşan Halsey; geçtiğimiz aylarda, bebeğinin son halini paylaşmıştı.

6Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı

Şarkıcı, paylaşımına; "Senle dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum" notunu yazmıştı. Alev Aydan da sevgilisinin paylaşımının altına "Bit kafa" yorumunu düşmüştü. Halsey, beş aylık oğlunun görüntülerine sosyal medyada çok fazla yer vermediği için, son paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

7SEVGİ PAYLAŞTIKÇA ARTAR

"SEVGİ PAYLAŞTIKÇA ARTAR"

Geçtiğimiz gün ameliyat olan ve ödül töreninde rahatsızlanarak evine dönen Halsey Türk senarist Alev Aydın ile aşkıyla Türkiye'de dikkat çekiyor. Türk senarist Alev Aydın'ından Ender adında bir oğlu olan ve oğlunun pozlarını sık sık paylaşan dünyaca ünlü isim Türkçe öğrenmeye de çalışıyor.

8Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı

Halsey son olarak Türkçe bir yorumla sevgilisi ve oğlunu paylaştı. "Sevgi paylaştıkça artar" diyen Halsey'in yorumuna Türk takipçiler beğeni ve yorum yağdırdı. Takipçiler Halsey'e "Türkçe yazmış yerim seni" yorumlarında bulundu.

9Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı

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