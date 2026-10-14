HALK TV'YE KAYYUM ATANDI | Halk TV'ye neden kayyum atandı? TMSF'nin kararının arkasında ne var? İşte Halk TV canlı yayınında yaşananlar ve operasyonun detayları

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Halk TV'nin kayyum ataması sonrasında en çok merak edilen konulardan biri televizyon yayınlarının geleceği oldu. 14 Ekim sabahı canlı yayın akışı durdurulurken mevcut yayın yönetimiyle kayyum heyeti arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı. Televizyonun yayınlarına hangi tarihte yeniden başlayacağı, mevcut programların devam edip etmeyeceği ve ekrana hangi isimlerin çıkacağı konusunda kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.



Halk TV'nin yayın kadrosunda yer alan Ece Üner, Deniz Bayramoğlu, Ebru Baki, Serhan Asker ve diğer programcıların yeni yönetim dönemindeki durumlarının nasıl şekilleneceği de henüz netleşmedi. Televizyon yayınlarının durdurulması, yayın kuruluşunun faaliyetlerine kalıcı olarak son verildiği anlamına gelmiyor. Ancak yayınların yeniden başlaması için kayyum yönetiminin alacağı kararların belirleyici olması bekleniyor.



HALK TV KAYYUM KARARINDA SON DURUM NE?



14 Ekim 2026 Çarşamba sabahı yaşanan gelişmeler sonucunda Halk TV'nin yönetimi TMSF kontrolüne geçti, televizyonun canlı yayın akışı durduruldu ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suç soruşturmasının ayrıntıları açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturmanın odağında İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle bağlantılı ihale işlemleri, 14 milyon 464 bin TL'lik rüşvet iddiası ve MASAK'ın incelediği yüksek tutarlı finansal hareketler bulunuyor.



17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 11 kişi gözaltına alınırken Mahiroğlu'yla ilişkili şirketler hakkında el koyma ve TMSF kayyum ataması kararı uygulandı. Halk TV'nin yeniden ne zaman canlı yayına başlayacağı ve kayyum yönetimindeki yayın politikasının nasıl şekilleneceği ise açıklığa kavuşmayı bekleyen başlıca konular arasında yer alıyor.