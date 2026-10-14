HALK TV'YE KAYYUM ATANDI | Halk TV'ye neden kayyum atandı? TMSF'nin kararının arkasında ne var? İşte Halk TV canlı yayınında yaşananlar ve operasyonun detayları
Halk TV'ye kayyum mu atandı, Halk TV neden kapatıldı? Halk TV canlı yayını neden durduruldu, TMSF'nin kayyum kararının arkasında ne var? Türkiye, 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahına Halk TV'ye yönelik polis operasyonu ve kayyum ataması haberiyle uyandı. İstanbul'daki merkez binasına polis ekiplerinin girdiği televizyon kanalının yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken canlı yayın durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi gözaltına alındı. Peki, Halk TV'ye neden kayyum atandı? Cafer Mahiroğlu hakkındaki suçlamalar neler? TMSF kayyumu kim oldu? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile kayyum heyeti arasında neler yaşandı? Halk TV yeniden yayın yapacak mı? İşte Halk TV kayyum operasyonunun perde arkası, savcılığın açıklaması ve son dakika gelişmeleri...
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Türkiye'nin gündemine oturan Halk TV kayyum ataması, 14 Ekim 2026 sabahının en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu. Halk TV'nin İstanbul Zeytinburnu'ndaki merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekipleri girerken televizyon kanalının yayın faaliyetlerine müdahale edildi. Polislerin binada arama yaptığı sırada kanal çalışanlarının içeri girişlerine izin verilmedi. Kısa süre sonra Halk TV'ye kayyum atandığı ve yönetimin TMSF kontrolüne geçtiği duyuruldu. Televizyonun canlı yayın akışının durdurulması ise gelişmenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.
Halk TV'ye neden kayyum atıldığı, TMSF'nin hangi gerekçeyle yönetimi devraldığı ve Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmanın ayrıntıları kamuoyunda merak konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasıyla birlikte soruşturmanın merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen ihale işlemlerinin, milyonlarca liralık rüşvet iddiasının ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen para hareketlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Kayyum heyetinin yayınları durdurma kararı, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın itirazı ve siyasi isimlerden gelen tepkiler de Halk TV son dakika haberlerinin gündemine yerleşti.
HALK TV'YE KAYYUM ATANDI MI? 14 EKİM 2026 SABAHI NE OLDU?
Halk TV'ye 14 Ekim 2026 Çarşamba günü kayyum atandı. Sabah saat 05.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu'ndaki televizyon binasına gelen polis ekipleri, bina içerisinde arama başlattı.
Operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) birimlerinden polislerin de katıldığı bildirildi.
Bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken televizyon kanalının bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde görevlerine başlamak üzere binaya gelen muhabirler, editörler ve yayın çalışanları içeri alınmadı.
Kayyum atamasının ardından kanalın yönetimini TMSF kontrolündeki heyet devraldı. Halk TV'nin televizyon yayınları ise durduruldu.
Halk TV'nin internet sitesinde saat 08.59'da güncellenen haberde, polis ekiplerinin binadaki aramalarını tamamladığı ve çalışanların yeniden içeri girmeye başladığı bilgisi paylaşıldı.
HALK TV'YE NEDEN KAYYUM ATANDI? İŞTE SAVCILIĞIN AÇIKLADIĞI GEREKÇE
Halk TV'ye yönelik kayyum atamasının arkasında, kanalın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç soruşturması bulunuyor.
Başsavcılığın açıklamasına göre Mahiroğlu hakkında üç ayrı suçlama kapsamında soruşturma yürütülüyor. Bunlar rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Soruşturmada MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyada bulunan diğer bilgi ve belgelerin değerlendirildiği açıklandı.
Başsavcılık, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı ve şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiği iddiasına yer verdi. Soruşturmanın temelinde, söz konusu şirket aracılığıyla belediye ihalelerinden haksız menfaat elde edildiği ve bu faaliyetlerden sağlanan gelirlerin Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlere aktarıldığı iddiaları bulunuyor.
Savcılık tarafından açıklanan bu hususlar soruşturma kapsamındaki iddia ve bulgulardır. Mahiroğlu'nun isnat edilen suçları işlediği yönünde kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunduğu anlamına gelmemektedir.
TMSF'NİN KAYYUM KARARININ ARKASINDA NE VAR? ŞİRKETLERE EL KONULDU
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Halk TV yönetimini devralmasının hukuki dayanağı da Başsavcılığın açıklamasıyla netleşti.
Soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketler hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından el koyma kararı verildiği bildirildi. Bu şirketlerin yönetimi için TMSF kayyum olarak görevlendirildi.
Dolayısıyla Halk TV'ye yönelik işlem, TMSF'nin tek başına aldığı bağımsız bir el koyma kararından değil, yürütülen adli soruşturma kapsamında verilen hakimlik kararından kaynaklanıyor.
Kayyum atanması, bir şirketin yönetim ve denetim yetkilerinin yargı kararıyla geçici olarak görevlendirilen yönetime bırakılması anlamına geliyor. Bu işlem, şirket hisselerinin otomatik olarak satıldığı veya mülkiyetin kalıcı olarak devredildiği anlamına gelmiyor.
14 MİLYON 464 BİN TL'LİK RÜŞVET İDDİASI! İZMİR'DEKİ İHALELER İNCELENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında dikkat çeken ayrıntılardan biri, belediye ihaleleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 14 milyon 464 bin TL'lik rüşvet iddiası oldu.
Savcılık, soruşturma dosyasındaki beyan ve kayıtlara göre ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığının değerlendirildiğini açıkladı.
Ayrıca BUSTECH üzerinden gerçekleştirilen işlerde, ihale bedellerinin üzerinde yüksek fiyatlarla ödeme yapıldığı ve bu işlemlerden elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait veya onunla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere yönlendirildiği iddia edildi.
Soruşturmada, şirketin kuruluş süreci, belediyeyle ticari ilişkileri, ihale işlemleri ve para transferlerinin incelendiği belirtildi.
MASAK RAPORUNDA 30,3 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada MASAK tarafından incelenen finansal hareketlere ilişkin rakamlar da kamuoyuyla paylaşıldı.
Başsavcılığın açıklamasına göre Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili bulunduğu şirketlerin toplam işlem hacmi 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olarak belirlendi.
Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarına yönelik incelemelerde ise 459 ayrı işlemle yaklaşık 1 milyar 62 milyon TL para girişi, 564 ayrı işlemle yaklaşık 1 milyar 118 milyon TL para çıkışı olduğu aktarıldı.
Savcılık ayrıca Mahiroğlu ve birinci derece yakınlarının hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğunu, mal varlığı edinimleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar tespit edildiğini açıkladı. Şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen döviz transferlerinin de incelemeye alındığı belirtildi.
Açıklanan 30,3 milyar TL, şirketlerin toplam finansal işlem hacmini ifade ediyor. Bu tutarın tamamının suç geliri veya kamu zararı olduğu yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
HALK TV OPERASYONUNDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?
Halk TV'ye kayyum atanmasıyla gündeme gelen soruşturma kapsamında toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Ekim sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Gözaltına alınan isimler arasında Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen yer aldı.
Soruşturma kapsamında dört şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir şüphelinin ceza infaz kurumunda olduğu ve bir kişi hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yurt dışında bulunduğu belirtilen isimler arasında Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul bulunuyor. Fatih Yadoğlu hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü, Doruk Bulut'un ise cezaevinde olduğu aktarıldı.
HALK TV CANLI YAYININDA NE OLDU? SABAH PROGRAMI EKRANA GELMEDİ
Halk TV'ye yönelik operasyonun en dikkat çeken sonuçlarından biri televizyonun canlı yayın akışının durdurulması oldu.14 Ekim sabahı saat 06.00'da yayımlanması planlanan Süheyla Demir ile Günaydın Türkiye programı, polis ekiplerinin binaya girmesinin ardından başlayamadı.Saat 06.30 sıralarında ise ekranda Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programının daha önce yayımlanmış bir bölümü yer aldı.Bu sırada televizyonda polis operasyonuna veya kayyum atamasına ilişkin canlı haber aktarımı yapılmadığı bildirildi.Gelişmelerin ardından Halk TV'nin canlı haber yayını kesilirken kanalın programcılarından Deniz Bayramoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyum heyetiyle yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığını duyurdu.
SUAT TOKTAŞ İLE KAYYUM HEYETİ ARASINDA NE YAŞANDI?
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kayyum atamasının ardından televizyon yayınlarının devam etmesi için kayyum heyetiyle görüştü. Toktaş, kamuoyunun haber alma hakkını gerekçe göstererek canlı yayın akışının sürdürülmesini istedi. Ancak bu talebin kayyum heyeti tarafından kabul edilmediği bildirildi.
Görüşme sırasında kayyum yönetiminin birlikte çalışma teklifinde bulunduğu, Suat Toktaş'ın ise bu teklifi reddettiği aktarıldı. Toktaş, yaşanan uygulamayı haksız ve hukuksuz olarak değerlendirdiğini, bu koşullar altında kayyum heyetiyle birlikte çalışmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Halk TV'nin canlı yayın faaliyetleri durduruldu.
HALK TV'YE ATANAN KAYYUM KİM? İBRAHİM PAŞALI KİMDİR?
Halk TV'ye yönelik kayyum atamasının ardından yönetimi devralan heyet adına İbrahim Paşalı'nın görevlendirildiği bildirildi. İbrahim Paşalı, daha önce TMSF yönetimine geçen TELE1 ve Flash Haber TV gibi medya kuruluşlarındaki görevlendirmelerle de gündeme gelmişti. 14 Ekim sabahında Halk TV yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından televizyon yayınlarının TMSF kontrolünde olacağı açıklandı.
Yeni dönemde yayın politikası, yönetim kadrosu ve televizyon programlarının nasıl şekilleneceğine ilişkin ayrıntılı bir takvim ise henüz duyurulmadı.
HALK TV KİMİN, SAHİBİ KİM? TMSF'YE Mİ GEÇTİ?
Halk TV'nin sahibi, tekstil sektöründeki yatırımlarıyla tanınan iş insanı Cafer Mahiroğlu. 2005 yılında yayın hayatına başlayan televizyon kanalı, uzun yıllar Deniz Baykal ve ailesinin kontrolündeydi. Daha sonra Mahiroğlu tarafından satın alınan Halk TV, haber ve tartışma programlarıyla faaliyetlerini sürdürdü.
14 Ekim 2026 tarihinde alınan kayyum kararıyla birlikte kanalın yönetimi TMSF'ye geçti. Ancak yönetimin kayyuma devredilmesiyle şirketin mülkiyetinin TMSF'ye kalıcı olarak geçtiği sonucu çıkarılamıyor. Sahiplik yapısında ayrıca gerçekleşmiş bir satış veya hisse devrine ilişkin doğrulanmış açıklama bulunmuyor.
CAFER MAHİROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA! KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin televizyon binasına girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Mahiroğlu, paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine gönderme yaparak, "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın arka planında Mahiroğlu ile Kılıçdaroğlu arasında önceki günlerde yaşanan tartışma bulunuyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim öncesinde katıldığı bir televizyon programında Halk TV'nin yayınlarını eleştirmiş, kanalın gerçeğe aykırı haberler yaptığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu ayrıca Halk TV'yle ilgili RTÜK'e şikayette bulunduklarını ifade etmişti.
Mahiroğlu ise bu açıklamalara sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. Ancak iki isim arasındaki siyasi tartışmanın, 14 Ekim tarihli adli soruşturma ve kayyum kararının doğrudan nedeni olduğunu ortaya koyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Başsavcılık, kayyum kararına dayanak olan soruşturmayı mali suç iddiaları kapsamında açıkladı.
CAFER MAHİROĞLU NEREDE? HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR MI?
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun yurt dışında bulunduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında yer aldı. Başsavcılık, Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025 tarihinde Türkiye'den yurt dışına çıktığını bildirdi.
Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik daha önce başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında da ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla aranma kaydı bulunduğu aktarıldı. Haziran 2025'te kamuoyuna yansıyan önceki soruşturma kapsamında Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Mahiroğlu geçmişte kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. 14 Ekim tarihli yeni soruşturmaya ilişkin ayrıntılı savunması ise sabah saatleri itibarıyla kamuoyuna yansımadı.
HALK TV KAPATILDI MI, CANLI YAYIN YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
Halk TV'nin kayyum ataması sonrasında en çok merak edilen konulardan biri televizyon yayınlarının geleceği oldu. 14 Ekim sabahı canlı yayın akışı durdurulurken mevcut yayın yönetimiyle kayyum heyeti arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı. Televizyonun yayınlarına hangi tarihte yeniden başlayacağı, mevcut programların devam edip etmeyeceği ve ekrana hangi isimlerin çıkacağı konusunda kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.
Halk TV'nin yayın kadrosunda yer alan Ece Üner, Deniz Bayramoğlu, Ebru Baki, Serhan Asker ve diğer programcıların yeni yönetim dönemindeki durumlarının nasıl şekilleneceği de henüz netleşmedi. Televizyon yayınlarının durdurulması, yayın kuruluşunun faaliyetlerine kalıcı olarak son verildiği anlamına gelmiyor. Ancak yayınların yeniden başlaması için kayyum yönetiminin alacağı kararların belirleyici olması bekleniyor.
HALK TV KAYYUM KARARINDA SON DURUM NE?
14 Ekim 2026 Çarşamba sabahı yaşanan gelişmeler sonucunda Halk TV'nin yönetimi TMSF kontrolüne geçti, televizyonun canlı yayın akışı durduruldu ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suç soruşturmasının ayrıntıları açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturmanın odağında İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle bağlantılı ihale işlemleri, 14 milyon 464 bin TL'lik rüşvet iddiası ve MASAK'ın incelediği yüksek tutarlı finansal hareketler bulunuyor.
17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 11 kişi gözaltına alınırken Mahiroğlu'yla ilişkili şirketler hakkında el koyma ve TMSF kayyum ataması kararı uygulandı. Halk TV'nin yeniden ne zaman canlı yayına başlayacağı ve kayyum yönetimindeki yayın politikasının nasıl şekilleneceği ise açıklığa kavuşmayı bekleyen başlıca konular arasında yer alıyor.