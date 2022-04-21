Hakan Peker ile yeni sevgilisi Hande Ertekin aşka geldi!

Hakan Peker üçüncü evliliğini menajeri Arzu Öztoprak ile 2012’de yapmış. Ama 2018’de boşanmışlardı. 61 yaşında olmasına rağmen formunu korumayı ve genç göstermeyi hep başaran popçu, ilkbaharın gelmesiyle yeni bir aşka yelken açtı.