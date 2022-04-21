• 21 Nisan 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
Hakan Peker ile yeni sevgilisi Hande Ertekin aşka geldi!
Hakan Peker, 3 aydır beraber olduğu yazar Hande Ertekin ile ilk kez görüntülendi.
• 21 Nisan 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
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Hakan Peker üçüncü evliliğini menajeri Arzu Öztoprak ile 2012’de yapmış. Ama 2018’de boşanmışlardı. 61 yaşında olmasına rağmen formunu korumayı ve genç göstermeyi hep başaran popçu, ilkbaharın gelmesiyle yeni bir aşka yelken açtı.
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Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; Hakan Peker, kalbini Hande Ertekin’e kaptırdı. Önceki gün avmde görüntülendiler.