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MagazinHakan Peker ile yeni sevgilisi Hande Ertekin aşka geldi!
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• 21 Nisan 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:

Hakan Peker ile yeni sevgilisi Hande Ertekin aşka geldi!

Hakan Peker, 3 aydır beraber olduğu yazar Hande Ertekin ile ilk kez görüntülendi.

• 21 Nisan 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
1Hakan Peker ile yeni sevgilisi Hande Ertekin aşka geldi
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Hakan Peker üçüncü evliliğini menajeri Arzu Öztoprak ile 2012’de yapmış. Ama 2018’de boşanmışlardı. 61 yaşında olmasına rağmen formunu korumayı ve genç göstermeyi hep başaran popçu, ilkbaharın gelmesiyle yeni bir aşka yelken açtı.

2Hakan Peker ile yeni sevgilisi Hande Ertekin aşka geldi

Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; Hakan Peker, kalbini Hande Ertekin’e kaptırdı. Önceki gün avmde görüntülendiler.

3Hakan Peker ile yeni sevgilisi Hande Ertekin aşka geldi

Liseli aşıklardan farkları yoktu. Hakan Peker ile Hande Ertekin el ele, göz göze mağazaları dolaştı.

4ROMANTİZM DORUKLARINDA

ROMANTİZM DORUKLARINDA

Yürüyen merdivenlerde bile sarmaş dolaş olup romantizmin doruklarına çıktılar.

5Hakan Peker ile yeni sevgilisi Hande Ertekin aşka geldi

İkinci baharı yaşayan Hakan Peker’in çok mutlu olduğu her halinden belliydi.

6Hakan Peker ile yeni sevgilisi Hande Ertekin aşka geldi

Hande Ertekin’e gelince; 42 yaşında. ‘Altıncı Göz’, ‘Zevce’ ve ‘Konu Aşksa’ kitaplarının yazarı.

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