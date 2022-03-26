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MagazinHadise'nin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu! Yorum yağdı
HaberlerMagazin Haberleri Hadise'nin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu! Yorum yağdı
• 26 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:

Hadise'nin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu! Yorum yağdı

Hadise, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyada olay oldu. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı, beyaz göğüs dekolteli bir tulumla sahneye çıktı. Konserden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Hadise'ye yorum yağdı.

• 26 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
1Hadisenin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu Yorum yağdı
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Kısa bir süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ünlü çift, geçen günlerde ise aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.

2Hadisenin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu Yorum yağdı

Şimdilerde düğün hazırlıkları yapan ve Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Hadise, bu kez sahne kostümüyle konuşuldu.

3Hadisenin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu Yorum yağdı

Ünlü şarkıcı, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyaya damga vurdu. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı, beyaz göğüs dekolteli bir tulumla sahneye çıktı.

4Hadisenin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu Yorum yağdı

Konserden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Hadise'ye yorum yağdı.

5Hadisenin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu Yorum yağdı

Hadise için "Olması gerektiği gibi", "Harika", "Çok güzel" yorumları yapıldı.

6Hadisenin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu Yorum yağdı
7Hadisenin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu Yorum yağdı

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