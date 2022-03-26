• 26 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
Hadise'nin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu! Yorum yağdı
Hadise, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyada olay oldu. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı, beyaz göğüs dekolteli bir tulumla sahneye çıktı. Konserden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Hadise'ye yorum yağdı.
• 26 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
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Kısa bir süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ünlü çift, geçen günlerde ise aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.
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