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MagazinHadise ile Mehmet Dinçerler Maldivler'de! "Cennet gibi günler"
HaberlerMagazin Haberleri Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivler'de! "Cennet gibi günler"
• 03 Nisan 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:

Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivler'de! "Cennet gibi günler"

Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'e 'evet' diyen ve ve evlilik yolunda ilk adımı atan Hadise, düğün öncesi nişanlısıyla Maldivler'e gitti. Ünlü şarkıcı, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

• 03 Nisan 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:
1Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivlerde Cennet gibi günler
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Şarkıcı Hadise ile iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz ay nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, tatil için Maldivler'e gitti.

2Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivlerde Cennet gibi günler

Düğün hazırlıklarına tam gaz devam eden çift, firmaların sponsorluk isteklerini geri çevirmedi.Adeta yarış halinde bulunan firmalar tarafından ünlü çifte Maldivler'de tatil ayarlandı.

3Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivlerde Cennet gibi günler

Hadise'nin 13,6 milyonluk Instagram hesabından reklam yapması karşılığında Maldivler'de lüks otelin geceliği 35 bin liralık odalarında ön balayına çıktı. Hesabından paylaşımları devam eden Hadise'nin neredeyse tatilini bedavaya getirdiği öğrenildi.

4Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivlerde Cennet gibi günler

Düğünden önce baş başa tatil yapan Hadise ile Mehmet Dinçerler, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

5Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivlerde Cennet gibi günler

36 yaşındaki şarkıcı, kumsalda çekilen fotoğraflarına "Cennet gibi günler..." notunu düştü.

6Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivlerde Cennet gibi günler

Kimono giyen Hadise'nin kendini güneşten korumak için hasır şapka ve güneş gözlüğü taktığı görüldü.

7Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivlerde Cennet gibi günler

Ünlü şarkıcı güneşin keyifini çıkarırken, Mehmet Dinçerler de okyanusta yüzdü. Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çifte; Seda Sayan ve Demet Akalın gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

8KONSERİNDE NİŞAN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

KONSERİNDE NİŞAN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

Nişan töreninde basına görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattığı konuşulan Hadise, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda dinleyicileriyle bir araya gelmişti. Sahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith'in "Lay Me Down" adlı şarkısını seslendirmişti. Konser alanında romantizm rüzgarları eserken, dev ekrana ünlü çiftin nişanından fotoğraflar yansıtılmıştı.

9YÜZÜK GÖRÜNDÜ

YÜZÜK GÖRÜNDÜ!

Hadise, daha önce de Fashion Week kapsamında düzenlenen bir defilede boy göstermişti. Ünlü isim, evlilik hazırlığı yaptığı Mehmet Dinçerler ile nişanlandığı yönündeki haberlerle ilgili sorular karşısında sessiz kalmıştı. Parmağındaki alyansını ve pırlanta yüzüğünü gizlemeye çalışan sanatçıya, kız kardeşi Derya Açıkgöz de eşlik etmişti.

10BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ

"BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ"

Ünlü popçu, daha sonra "Arkadaşlar bugün çok sevdiğim Nihan'ın defilesine geldik, hepinize teşekkür ederim. Başka zaman konuşuruz." diyerek, sorulara yanıt vermekten kaçınmıştı.

11ÇİFTİN SEVİNCİNE BORÇ İDDİALARI GÖLGE DÜŞÜRDÜ

ÇİFTİN SEVİNCİNE "BORÇ" İDDİALARI GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, evlilik kararı almıştı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin sevincine, Dinçerler'in "borç" iddiaları gölge düşürmüştü.Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.

12ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOK

"ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOK"

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozmuştu. Yazılı açıklama yapan iş adamı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söylemişti. Dinçerler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

13Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivlerde Cennet gibi günler

Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcun bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık.Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır.Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz.

14AMCASININ AVUKATI KONUŞTU

AMCASININ AVUKATI KONUŞTU

İş insanının, "Şahsım ve şirketimin borcu yoktur." sözlerinin ardından Dinçerler'in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, açıklama yapmıştı.

15ADINI DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

"ADINI DEĞİŞTİRDİ" İDDİASI!

Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler'e ait olduğunu savunmuştu. Avukat Şenoğlu, konuyla alakalı, "Mehmet Dinçerler, amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi ama borçlarını bilmiyor. 'Muhammet' olan adını 'Mehmet' olarak değiştirdi. En son aşamada Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir..." demişti.Şenoğlu, "Şirketin hisseleri Mehmet’e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet’in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var. Bütün bankalara borçları vardı. Yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri iki bankaya borcu var, o da amcanın borcu." şeklinde konuşmuştu.

16O YÜZÜK BİR METEOR

"O YÜZÜK BİR METEOR!"

Mehmet Dinçerler'iin Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 40 bin dolarlık yüzüğün meteor etkisi yarattığını da belirten Hicran Akkaya Şenoğlu, şunları söylemişti:

O yüzük bir meteor. Instagram hesabını neden kapattı sizce? Biz o tatilleri gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Onun borcu ile uğraşılırken Dinçerler, tatil yapıyordu. Geceliği 28 bin TL veriyor kaldığı otellere. Hadise, buralara emek vererek gelmiş. Otel parasını Hadise’nin verdiğini düşünmüyorum. Bu borç ödenmezse şirket batacak. Borçlu olduğunu bilerek hareket etse böyle şeyler olmaz.

17BABASI VE AMCASININ ARASI AÇILDI

"BABASI VE AMCASININ ARASI AÇILDI"

Hicran Akkaya Şenoğlu, Mehmet Dinçerler’in babası ve amcasının bu olay yüzünden arasının açıldığını da ifade etmişti. Şenoğlu, "Normalde bu olaya kadar iki kardeşin arası normaldi. Mehmet, ne zaman, 'Benim borcum yok' dedi, olaylar o zaman patladı." açıklamasını yapmıştı.

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