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• 29 Nisan 2022 - 11:52 • Son Güncelleme:

Hacı Sabancı düğün öncesi için forma giriyor!

2021'in ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı çifti bu sene haziranda düğün yapacak. Ünlü çift düğün yaklaştıkça spora koşuyor. Hacı Sabancı'nın değişimi ise dikkat çekti.

• 29 Nisan 2022 - 11:52 • Son Güncelleme:
1Hacı Sabancı düğün öncesi için forma giriyor
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2021'in ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı bu sene haziranda düğün yapacak. Ünlü çift düğün yaklaştıkça spora koşuyor.

2Hacı Sabancı düğün öncesi için forma giriyor

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Ekim 2021’de nikah masasına oturmuştu. Korona nedeniyle düğün yapamamışlardı.

3Hacı Sabancı düğün öncesi için forma giriyor

Rötarlı düğün 25 Haziran’da, Çırağan Sarayı’nda. 2017’de tartıda 128 kiloyu görünce mide küçülttürme ameliyatı olup 50 kilo veren, formunu sporla korumaya çalışan iş insanı Hacı Sabancı şu günlerde hızlandı.

4Hacı Sabancı düğün öncesi için forma giriyor

Kendini antrenör Gökçen Arıkan’a emanet etti. Dün yine antrenmandaydı. 200 tane şınav, 500 mekik çekti. Yetinmeyip üzerine 30 dakika da plank yaptı.

5REKORA KOŞUYORUZ

'REKORA KOŞUYORUZ'

Gökçen Arıkan “Rekora koşuyoruz” diye konuştu.

6Hacı Sabancı düğün öncesi için forma giriyor

Nazlı Sabancı da bugünlerde karın, omuz ve bacak kaslarına yönelik çalışmalar yapıyor.

7Hacı Sabancı düğün öncesi için forma giriyor

Haftanın 4 günü antrenmanda.

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