• 29 Nisan 2022 - 11:52 • Son Güncelleme:
Hacı Sabancı düğün öncesi için forma giriyor!
2021'in ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı çifti bu sene haziranda düğün yapacak. Ünlü çift düğün yaklaştıkça spora koşuyor. Hacı Sabancı'nın değişimi ise dikkat çekti.
• 29 Nisan 2022 - 11:52 • Son Güncelleme:
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2021'in ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı bu sene haziranda düğün yapacak. Ünlü çift düğün yaklaştıkça spora koşuyor.
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Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Ekim 2021’de nikah masasına oturmuştu. Korona nedeniyle düğün yapamamışlardı.
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