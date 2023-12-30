Hac iptal mi oldu, hacca gitmek yasaklandı mı? Suudi Arabistan’da Türklere hac yasaklandı mı?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi ertelendi. Kulüpler Atatürk tişörtü ve pankart taleplerinin karşılanmaması nedeniyle sahaya çıkmama kararı alarak Türkiye'ye döndü. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak açıklama yayınlarken, yaşanan süreçle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de bir açıklama geldi. Söz konusu olayın etkileri devam ederken sosyal medyada Suudi yetkililerinin Türklerin hacca gitmesine yönelik yasak kararı aldıkları yayılmaya başladı. Söz konusu paylaşımlarından ardından vatandaşlar “Hac iptal mi oldu, hacca gitmek yasaklandı mı? Suuidi Arabistan’da Türklere hac yasaklandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…
• 30 Aralık 2023 - 15:51 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2023 - 15:51 • Son Güncelleme: