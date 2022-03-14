Güzide Duran'dan 'ayrılık' iddialarına öpücüklü yanıt!

"HER ŞEY SENSİN"

Bir süredir Bodrum'da yaşayan Güzide Duran, dün ayrılık ile ilgili haberlere görüntülü yanıt verdi.



Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Her şey sensin” notunu yazdı. Duran'ın 14 yıllık eşi Adnan Aksoy’un yanıtı ise “Sen her şeysin” şeklinde oldu.