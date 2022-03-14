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MagazinGüzide Duran'dan 'ayrılık' iddialarına öpücüklü yanıt!
HaberlerMagazin Haberleri Güzide Duran'dan 'ayrılık' iddialarına öpücüklü yanıt!
• 14 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:

Güzide Duran'dan 'ayrılık' iddialarına öpücüklü yanıt!

1996 Best Model of Türkiye’de birinci olan Güzide Duran, 2008 yılında Adnan Aksoy ile dünya evine girmiş ve podyumlara veda etmişti. Son günlerde "Evliliği bitiyor" haberleri çıkan Duran, iddialara öpücüklü fotoğrafla yanıt verdi.

• 14 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:
1Güzide Durandan ayrılık iddialarına öpücüklü yanıt
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Bir dönem podyumların gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, çocukları Selin ve Emir doğunca podyumlara veda etmişti.

2ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK İDDİASI

'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK' İDDİASI!

Koronavirüs pandemisi başlar başlamaz ABD'den Türkiye’ye dönen çiftin, son zamanlarda aralarının kötü olduğu, hatta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti.

3HER ŞEY SENSİN

"HER ŞEY SENSİN"

Bir süredir Bodrum'da yaşayan Güzide Duran, dün ayrılık ile ilgili haberlere görüntülü yanıt verdi.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Her şey sensin” notunu yazdı. Duran'ın 14 yıllık eşi Adnan Aksoy’un yanıtı ise “Sen her şeysin” şeklinde oldu.

4YILLARA MEYDAN OKUYOR

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Güzelliği ve formda görüntüsüyle dikkat çeken 41 yaşındaki Güzide Duran, 56 bin takipçisinin bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

5Güzide Durandan ayrılık iddialarına öpücüklü yanıt

İki çocuk annesi Duran'ın eşi Adnan Aksoy’un 19 HAziran'da doğum günüydü. İkili, teknede aşka geldi.

6Güzide Durandan ayrılık iddialarına öpücüklü yanıt

Güzide Duran tekneden fotoğraflar paylaşarak şu notu düştü:

İyi ki doğdun aşkım seni çok seviyoruz nice sağlıklı ve çok mutlu yılların olsun.

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Güzide Duran'dan 'ayrılık' iddialarına öpücüklü yanıt!

Güzide Duran'dan 'ayrılık' iddialarına öpücüklü yanıt!