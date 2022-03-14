• 14 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:
Güzide Duran'dan 'ayrılık' iddialarına öpücüklü yanıt!
1996 Best Model of Türkiye’de birinci olan Güzide Duran, 2008 yılında Adnan Aksoy ile dünya evine girmiş ve podyumlara veda etmişti. Son günlerde "Evliliği bitiyor" haberleri çıkan Duran, iddialara öpücüklü fotoğrafla yanıt verdi.
• 14 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:
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Bir dönem podyumların gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, çocukları Selin ve Emir doğunca podyumlara veda etmişti.
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'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK' İDDİASI!
Koronavirüs pandemisi başlar başlamaz ABD'den Türkiye’ye dönen çiftin, son zamanlarda aralarının kötü olduğu, hatta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti.
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İki çocuk annesi Duran'ın eşi Adnan Aksoy’un 19 HAziran'da doğum günüydü. İkili, teknede aşka geldi.
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