Güzide Duran aşka geldi! "Beni her zaman güldürüyorsun!"

'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK' İDDİASI!

Koronavirüs pandemisi başlar başlamaz ABD'den Türkiye’ye dönen çiftin, son zamanlarda aralarının kötü olduğu, hatta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti.



Bir süredir Bodrum'da yaşayan 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen ve mankenlik mesleğini bırakan 40 yaşındaki Duran'ın Aksoy ile önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı da söylentiler arasındaydı.