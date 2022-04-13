Güzide Duran aşka geldi! "Beni her zaman güldürüyorsun!"
Geçtiğimiz günlerde Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanacağı ileri sürülmüştü. Daha önce "ayrılık" haberlerini yalanlayan çift, evliliklerinin 15'inci yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı.
Bir dönem podyumların gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, çocukları Selin ve Emir doğunca podyumlara veda etmişti.
'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK' İDDİASI!
Koronavirüs pandemisi başlar başlamaz ABD'den Türkiye’ye dönen çiftin, son zamanlarda aralarının kötü olduğu, hatta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti.
Bir süredir Bodrum'da yaşayan 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen ve mankenlik mesleğini bırakan 40 yaşındaki Duran'ın Aksoy ile önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı da söylentiler arasındaydı.
"HER ŞEY SENSİN"
Tüm bu haberler karşısında sessizliğini koruyan Duran, geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan yayınladığı fotoğraf ile iddialara yanıt vermişti. Eşiyle romantik bir pozunu paylaşan ünlü isim, gönderisine; “Her şey sensin” notunu düşmüştü. Duran'ın 14 yıllık eşi Adnan Aksoy’un yanıtı ise “Sen her şeysin” şeklinde olmuştu.
"MUTLU YIL DÖNÜMLERİ AŞKIM"
Kötü günleri geride bırakarak, 15'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikili, mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. İki çocuk annesi Duran, eşiyle çekilen fotoğrafını; "Beni her zaman güldürüyorsun. Mutlu yıl dönümleri aşkım..." ifadeleriyle yayınladı.