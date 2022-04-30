Günün bomba istihbaratı! Şansal Büyüka F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Çok uzun süredir maç oynamayan Gustavo, buna rağmen çalışkandı ve önemli dokunuşlar yaptı… Adınız Gustavo bile olsa, Crespo’nun ardından bu rolü oynamak kolay değil… Osayi Samuel, Kim Min Jea ve Crespo gibi sadece Fenerbahçe’nin değil, kendi mevkilerinde Süper Lig‘in en iyi üç oyuncusundan yoksun oynamak gerçekten zor bir iş... Özellikle Crespo…