Günün bomba istihbaratı! Şansal Büyüka F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı
Dün akşam Gaziantep FK'yı 3-2 yenen ve son 7 maçında 21 puan yapan Fenerbahçe'de camia İsmail Kartal tezahüratlarıyla inlerken, sarı lacivertli kulübe yakınlığıyla bilinen Şansal Büyüka'nın yeni teknik direktörü kaleme alması bir hayli dikkat çekti. İşte 5 golün atıldığı 90 dakikanın ardından yazar yorumları...
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yükselişi sürüyor. Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Fenerbahçe'nin bu başarısında İsmail Kartal'ın da payı çok büyük. Tecrübeli teknik adam göreve geldiğinde 29 puanı bulunan Fenerbahçe, Kartal ile çıktığı 14 maçta 11 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı ve 1 kez yenildi. Fenerbahçe bu süreçte 35 puan topladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında topladığı 36 puanla bu alanda zirvede bulunuyor. Sarı Lacivertlilerin topladığı 36 puanın 35'i İsmail Kartal yönetiminde elde edildi. Böylelikle İsmail Kartal ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan teknik direktör olarak tarihe geçti. Ligin bitimine 3 hafta kala lig ikinciliği için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, geride kalan haftalarda sırasıyla Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası spor yazarları maçı değerlendirdi. Milliyet'in duayen yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin galibiyetini ve Ali Koç'un teknik direktör kararını değerlendirdi.
İşte Şansal Büyüka'nın yazısı;
Koca bir hafta gazete manşetlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Portekizli ünlü hoca Jorge Jesus‘un Lizbon’da buluşma haberleri vardı… Milliyet müthiş bir gazetecilik yaparak bu buluşmanın fotoğrafını da yayınladı… Haber yalan - dolan değildi, Başkan Ali Koç’un da alternatif hoca arayışları doğaldı… Ancak buluşmanın, Milliyet başta medyada patlaması iş başındaki hoca için sıkıntı yaratabilir, güven ve moral duygularının temeline dinamit koyabilirdi…
Ferdi’li sol kenar belki de hücuma çıkarken ilk defa bu kadar ihmal edildi, bu kadar etkisizdi… İlginizi çekiyor mu bilmiyorum; Bugüne kadar “camdan adam“ olan ve dokununca tuz - buz olan Serdar Aziz, bu sezon “Beton Adam”a döndü… İsterse en şiddetli darbeyi alsın, dağılmıyor, yıkılmıyor, sakatlanmıyor… Sürekli ayakta…
Çok uzun süredir maç oynamayan Gustavo, buna rağmen çalışkandı ve önemli dokunuşlar yaptı… Adınız Gustavo bile olsa, Crespo’nun ardından bu rolü oynamak kolay değil… Osayi Samuel, Kim Min Jea ve Crespo gibi sadece Fenerbahçe’nin değil, kendi mevkilerinde Süper Lig‘in en iyi üç oyuncusundan yoksun oynamak gerçekten zor bir iş... Özellikle Crespo…
Zajc’ın hakkını teslim etmeden noktayı koyarsak yazıyı eksik bırakırız… Zajc, orta alanın iki yönlü oyuncusu… Hem savunmaya ciddi katkı sağlıyor, hem hücum zenginliğine ve takımının gollerine… Süper Lig’de penaltısız 9 gol atan bir başka orta saha oyuncusu var mı… Attığı gol müthişti… Önce sol ayağıyla önünü açtı, sonra sağ ayağıyla, topu köşeden ağlara yapıştırdı…