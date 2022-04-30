Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeGünün bomba istihbaratı! Şansal Büyüka F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Günün bomba istihbaratı! Şansal Büyüka F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı
• 30 Nisan 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:

Günün bomba istihbaratı! Şansal Büyüka F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Dün akşam Gaziantep FK'yı 3-2 yenen ve son 7 maçında 21 puan yapan Fenerbahçe'de camia İsmail Kartal tezahüratlarıyla inlerken, sarı lacivertli kulübe yakınlığıyla bilinen Şansal Büyüka'nın yeni teknik direktörü kaleme alması bir hayli dikkat çekti. İşte 5 golün atıldığı 90 dakikanın ardından yazar yorumları...

• 30 Nisan 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yükselişi sürüyor. Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Fenerbahçe'nin bu başarısında İsmail Kartal'ın da payı çok büyük. Tecrübeli teknik adam göreve geldiğinde 29 puanı bulunan Fenerbahçe, Kartal ile çıktığı 14 maçta 11 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı ve 1 kez yenildi. Fenerbahçe bu süreçte 35 puan topladı.

2Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a taraftarlardan yoğun destek geldi. Sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Maçın 3-1'e gelmesiyle yoğun sevinç yaşayan sarı-lacivertliler, yaklaşık 2 dakika boyunca tecrübeli teknik adam lehine tezahürat yaptı.

3Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında topladığı 36 puanla bu alanda zirvede bulunuyor. Sarı Lacivertlilerin topladığı 36 puanın 35'i İsmail Kartal yönetiminde elde edildi. Böylelikle İsmail Kartal ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan teknik direktör olarak tarihe geçti. Ligin bitimine 3 hafta kala lig ikinciliği için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, geride kalan haftalarda sırasıyla Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

4Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası spor yazarları maçı değerlendirdi. Milliyet'in duayen yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin galibiyetini ve Ali Koç'un teknik direktör kararını değerlendirdi.

5İşte Şansal Büyükanın yazısı;

İşte Şansal Büyüka'nın yazısı;

Koca bir hafta gazete manşetlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Portekizli ünlü hoca Jorge Jesus‘un Lizbon’da buluşma haberleri vardı… Milliyet müthiş bir gazetecilik yaparak bu buluşmanın fotoğrafını da yayınladı… Haber yalan - dolan değildi, Başkan Ali Koç’un da alternatif hoca arayışları doğaldı… Ancak buluşmanın, Milliyet başta medyada patlaması iş başındaki hoca için sıkıntı yaratabilir, güven ve moral duygularının temeline dinamit koyabilirdi…

6Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Ancak gördük ki, İsmail Kartal “tam konsantrasyon“ işinin başında… Futbolculara baktık, hırsları, istekleri son derece iyi… Hoca - futbolcu arasında gözle görünür bir uyum var… Belli ki hocadan futbolculara; saha dışı gelişmelerden saha içinde etkilenen yok…

7Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı… Bütün takım, kafayı kaldırdığında önce Rossi’yi arıyor ve savunmanın arkasına top atıyor… Erken Rossi golü de böyle geldi… Mert Hakan ile Rossi iki kenarı çok sık değişerek kullandıkları için rakip savunmanın yerleşik düzenini de bozuyorlar…

8Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Ancak Gaziantep maçının özellikle ilk yarısında İrfan Can - Mert Hakan ve Nazım Sangare oyunu sağ kenarda çok sıkıştırdılar, kalabalıklarda ve dar alanda kaldılar…

9Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Ferdi’li sol kenar belki de hücuma çıkarken ilk defa bu kadar ihmal edildi, bu kadar etkisizdi… İlginizi çekiyor mu bilmiyorum; Bugüne kadar “camdan adam“ olan ve dokununca tuz - buz olan Serdar Aziz, bu sezon “Beton Adam”a döndü… İsterse en şiddetli darbeyi alsın, dağılmıyor, yıkılmıyor, sakatlanmıyor… Sürekli ayakta…

10

Çok uzun süredir maç oynamayan Gustavo, buna rağmen çalışkandı ve önemli dokunuşlar yaptı… Adınız Gustavo bile olsa, Crespo’nun ardından bu rolü oynamak kolay değil… Osayi Samuel, Kim Min Jea ve Crespo gibi sadece Fenerbahçe’nin değil, kendi mevkilerinde Süper Lig‘in en iyi üç oyuncusundan yoksun oynamak gerçekten zor bir iş... Özellikle Crespo…

11Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Hafta içinde de yazdım; Crespo, Fenerbahçe‘nin elektrik süpürgesi… Sahanın hangi alanında olursa olsun, kalesine gelişecek her tehlikeyi silip süpürüp önlüyordu… Nitekim son beş maçı gol yemeden bitiren Fenerbahçe, Crespo‘suz ilk maçında iki gol birden yedi…

12Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Gaziantepspor ilk yarım saati ıskaladıktan sonra geri kalan dakikaların tamamında maça ortak oldu… Özellikle Sagal, hem savunmasına yardım etti, hem çok etkili hücumlar yaptı… Ancak bu kadronun futbol olarak, sonuç olarak çok daha iyi iş yapması, çok daha iyi sonuçlar alması lazım…

13Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Zajc’ın hakkını teslim etmeden noktayı koyarsak yazıyı eksik bırakırız… Zajc, orta alanın iki yönlü oyuncusu… Hem savunmaya ciddi katkı sağlıyor, hem hücum zenginliğine ve takımının gollerine… Süper Lig’de penaltısız 9 gol atan bir başka orta saha oyuncusu var mı… Attığı gol müthişti… Önce sol ayağıyla önünü açtı, sonra sağ ayağıyla, topu köşeden ağlara yapıştırdı…

14Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

Sonuç; Aklın yolu bir… Ali Başkan dolaşır, Jorge Jesus dahil çeşitli hocalarla görüşür, son noktada İsmail Kartal ile devam eder… Doğrusu da bu… ”Son noktada” dememin nedeni, Ali Başkan’ın her kararı son noktada veriyor olmasından...

15Günün bomba istihbaratı Şansal Büyüka F.Bahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
FENERBAHÇE'DE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç bu işi bitirdi

FENERBAHÇE'DE FLAŞ Mesut Özil gelişmesi! Ali Koç bu işi bitirdi

Gerrard 25 milyon euro'yu masanın üstüne koydu! G.Saray'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor

Gerrard 25 milyon euro'yu masanın üstüne koydu! G.Saray'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor

Ünal Karaman temelleri attı Abdullah Avcı şampiyon takım yarattı! Şehirde meşale havai fişek kalmadı

Ünal Karaman temelleri attı Abdullah Avcı şampiyon takım yarattı! Şehirde meşale havai fişek kalmadı

Günün bomba istihbaratı! Şansal Büyüka F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Günün bomba istihbaratı! Şansal Büyüka F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı