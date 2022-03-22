Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım!

Aşkları tam gaz devam eden ikili, güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın ailesinden gelen "veto" nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ortaya atılan iddiaya göre Gülsim Ali İlhan'ın ailesinin Durul Bazan'ı veto ettiği ancak güzel oyuncunun ilişkisini sürdürme kararı aldığı aktarıldı.