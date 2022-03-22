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MagazinGülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım!
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• 22 Mart 2022 - 16:30 • Son Güncelleme:

Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım!

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, bu sefer de sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Gülsim Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun duru güzelliği dikkat çekti.

• 22 Mart 2022 - 16:30 • Son Güncelleme:
1Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım
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Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gülsim Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Gülsim Ali, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

2Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

Gülsim Ali, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Makyajsız poz veren Gülsim Ali, paylaşımına ''Beni aylardır makyajsız çekmek için uğraşan Yiğit Çeliker sonunda başardı'' notunu düştü.

3Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Gülsim Ali, 2012 yılında rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

4Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

Seddülbahir 32 Saat, Yüzleşme, Hanım Köylü gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Gülsim Ali, 2020 yılından beri yer aldığı Gönül Dağı dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.

5Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

Güzelliği sınırları aşan Gülsim Ali, Pakistan'ın önde gelen giyim markalarından birinin reklam yüzü oldu. Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu, samimi tavırları ve duru güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

6Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin yavru aslanı beslerken çektirip sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını güçlendirmişti.

7Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

Gönül Dağı'nda Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan ile kendisi gibi oyuncu Durul Bazan'ın aşkları, yaş farkına takıldı.

8Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

İlhan'ın ailesinin aradaki 22 yaş nedeniyle, ilişkiye onay vermediği öğrenildi. Ancak güzel oyuncunun, ailesinin telkinine rağmen ilişkisini sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

9Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

Aşkları tam gaz devam eden ikili, güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın ailesinden gelen "veto" nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ortaya atılan iddiaya göre Gülsim Ali İlhan'ın ailesinin Durul Bazan'ı veto ettiği ancak güzel oyuncunun ilişkisini sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

10Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

Gülsim Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı.

11Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım

Gülsim Ali duru güzelliğiyle dikkat çekti.

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Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım!

Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım!