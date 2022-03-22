• 22 Mart 2022 - 16:30 • Son Güncelleme:
Gülsim Ali İlhan’dan makyajsız paylaşım!
Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, bu sefer de sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Gülsim Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun duru güzelliği dikkat çekti.
• 22 Mart 2022 - 16:30 • Son Güncelleme:
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Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin yavru aslanı beslerken çektirip sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını güçlendirmişti.
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