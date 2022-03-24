• 24 Mart 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
Gülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!
Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen,bir mekanda konser verdi. yine iddalı kıyafetiyle dikkat çekti. İp askılı üstü ve dekolteli eteği ile izleyici karşısına çıkan Gülşen iddialı kıyafetiyle yine konuşuldu.
• 24 Mart 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
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Son günlerde 'Lolipop' şarkısının klibi ve bir sahnesinde erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla gündemden düşmeyen Gülşen, çok konuşulan kıyafetlerinin arasına bir yenisini daha ekledi.
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"NE VAR BUNDA?"
Gülşen; "Çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum, olanlar oldu. O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" diye konuştu.
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