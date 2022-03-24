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MagazinGülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!
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• 24 Mart 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:

Gülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!

Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen,bir mekanda konser verdi. yine iddalı kıyafetiyle dikkat çekti. İp askılı üstü ve dekolteli eteği ile izleyici karşısına çıkan Gülşen iddialı kıyafetiyle yine konuşuldu.

• 24 Mart 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
1Gülşenden yine çok konuşulacak kıyafet
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Son günlerde 'Lolipop' şarkısının klibi ve bir sahnesinde erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla gündemden düşmeyen Gülşen, çok konuşulan kıyafetlerinin arasına bir yenisini daha ekledi.

2SÜTYENLE ÇIKTI

SÜTYENLE ÇIKTI

Dün gece İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, yine iddialı bir kombinle seyircisininin karşısına çıktı. Üstüne sadece sütyen giyen Gülşen, altına dekolteli bir pantolon giydi.

3Gülşenden yine çok konuşulacak kıyafet

Geçen haftalarda konserinde bir dinleyenine kucak dansı yapmasıyla dikkatleri çeken şarkıcı Gülşen, konuya ilişkin ilk kez konuşmuştu.

4Gülşenden yine çok konuşulacak kıyafet

Ataşehir'de çıktığı sahnede dinleyicileri ile sohbet eden Gülşen, “En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?” ifadelerini kullanmıştı.

5Gülşenden yine çok konuşulacak kıyafet

Son günlerde 'Lolipop' şarkısının klibi ve bir sahnesinde erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla gündemden düşmeyen Gülşen, geçtiğimiz konserde şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

6NE VAR BUNDA

"NE VAR BUNDA?"

Gülşen; "Çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum, olanlar oldu. O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" diye konuştu.

7ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Şarkıcı Gülşen, son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Son olarak eşi Ozan Çolakoğlu'ndan boşanacağına dair iddiaları yalanlayan Gülşen, kendisine gelen tepkilere yanıt verdi.

8Gülşenden yine çok konuşulacak kıyafet

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