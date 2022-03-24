Gülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!

"NE VAR BUNDA?"

Gülşen; "Çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum, olanlar oldu. O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" diye konuştu.