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MagazinGülşah Saraçoğlu'ndan Demet'e tepki: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim!
HaberlerMagazin Haberleri Gülşah Saraçoğlu'ndan Demet'e tepki: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim!
• 17 Şubat 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:

Gülşah Saraçoğlu'ndan Demet'e tepki: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim!

Selin Ciğerci'ye tekrar evlilik teklif eden Gökhan Çıra, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda doğum günü için parti düzenledi. Gülşah Saraçoğlu da partiye katılanlar arasındaydı. Evli ve üç çocuk babası Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' yaşadığı iddialarıyla gündemde olan modacı, geçtiğimiz yıl kendisini ve Bilimlier çiftini bu konuda uyardığını söyleyen şarkıcı Demet Akalın'a bir kez daha tepki gösterdi.

• 17 Şubat 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
1Gülşah Saraçoğlundan Demete tepki: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim
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16 Şubat 1996 doğumlu eski futbolcu Gökhan Çıra'nın Nişantaşı'nda bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisine katılan Gülşah Saraçoğlu'nun, şarkıcı Demet Akalın'a yönelik tepkisi dinmiyor.

2Gülşah Saraçoğlundan Demete tepki: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim

Ünlü modacı, arabadan inerken elindeki çantanın zinciri koptu ve boynundan yere düştü. Küçük bir şaşkınlık yaşayan modacı, ardından çantasını yerden aldı.

3Gülşah Saraçoğlundan Demete tepki: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim

Muhabirler ile kısa süreli sohbet eden 40 yaşındaki modacı, “Bu mutlu günlerinde arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim" açıklamasını yaptı.

4TUVALETE GİDERKEN YERE DÜŞTÜM

"TUVALETE GİDERKEN YERE DÜŞTÜM"

Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda çenesini tutan ve konuşmakta güçlük çeken Saraçoğlu için "Estetik mi yaptırdı?" yorumları yapılmıştı. Bunun hatırlatılması üzerine "Estetik yaptırmadım, yere düştüm. Tuvalete giderken yerler kaygandı, ayağım kaydı ve düştüm" dedi.

5Gülşah Saraçoğlundan Demete tepki: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim

“Demet Hanım’a dava açacaktınız son durum nedir? Demet Hanım ile tekrardan barışır mısınız?” sorusuna ünlü isim, “Ona mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim ve kendisini asla affetmeyeceğim” yanıtını verdi.

6ASLA AFFETMEYECEĞİM

"ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Saraçoğlu, şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddiası sonrası Demet Akalın’ın kendisi için yaptığı açıklamalardan dolayı dava açacağını söylemişti.

7İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM

"İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM"

Demet Akalın, "Çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. İki gündür uyuyamıyorum, çok etkilendim" ifadelerini kullanmıştı.

8NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. Bilimlier, Saraçoğlu ile yakınlaştıkları iddiasını reddetmiş ve eşinden özür dilemişti.

9Gülşah Saraçoğlundan Demete tepki: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim

Geçtiğimiz günlerde Ulus’ta bir mekandan çıkarken görüntülenen Gülşah Saraçoğlu ise Deha Bilimler'le ilgili soruları “Öpüyorum” diyerek geçiştirip, aracına binmişti.

Hüseyin Altun /Milliyet

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