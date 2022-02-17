• 17 Şubat 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
Gülşah Saraçoğlu'ndan Demet'e tepki: Mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim!
Selin Ciğerci'ye tekrar evlilik teklif eden Gökhan Çıra, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda doğum günü için parti düzenledi. Gülşah Saraçoğlu da partiye katılanlar arasındaydı. Evli ve üç çocuk babası Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' yaşadığı iddialarıyla gündemde olan modacı, geçtiğimiz yıl kendisini ve Bilimlier çiftini bu konuda uyardığını söyleyen şarkıcı Demet Akalın'a bir kez daha tepki gösterdi.
• 17 Şubat 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
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16 Şubat 1996 doğumlu eski futbolcu Gökhan Çıra'nın Nişantaşı'nda bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisine katılan Gülşah Saraçoğlu'nun, şarkıcı Demet Akalın'a yönelik tepkisi dinmiyor.
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"ASLA AFFETMEYECEĞİM"
Saraçoğlu, şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddiası sonrası Demet Akalın’ın kendisi için yaptığı açıklamalardan dolayı dava açacağını söylemişti.
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"İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM"
Demet Akalın, "Çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. İki gündür uyuyamıyorum, çok etkilendim" ifadelerini kullanmıştı.