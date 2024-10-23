Göreve gelir gelmez talimat verdi: İşlerini bitirin! Yeni doğan çetesini çökerten savcıdan çeteye savaş ilanı: Sosyal medyadan dikkat çeken mesaj

DESTEK OLMAYANLAR KİM?

Bebekleri katleden çetenin bir üyesinin devletin savcısının odasına giderek aleni tehdit ediyor. Bu asla kabul edilecek durum değil. Savcı Engin, paylaşımındaki şu söz ilginç; 'Bana destek sunanlar ve sunmayanlar hafızamda olacaktır' diyor. Acaba sunmayanlar kim?