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GündemGöreve gelir gelmez talimat verdi: İşlerini bitirin! Yeni doğan çetesini çökerten savcıdan çeteye savaş ilanı: Sosyal medyadan dikkat çeken mesaj
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Göreve gelir gelmez talimat verdi: İşlerini bitirin! Yeni doğan çetesini çökerten savcıdan çeteye savaş ilanı: Sosyal medyadan dikkat çeken mesaj

Yenidoğan çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in, kendisini tehdit eden çete üyesinin önünde verdiği poz sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Savcı Yavuz Engin'in göreve gelir gelmez verdiği talimat ortaya çıktı. Öte yandan savcı Engin, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlamış ve bu mesajındaki "Bana destek sunan ve sunmayanlar daima hafızamda olacak" ifadesi dikkat çekmişti. Yavuz Engin, bu paylaşımıyla bir mesaj mı verdi, soruşturmayı engelleyenler mi oldu? CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, bu ayrıntıyı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

• 23 Ekim 2024 - 14:16 • Son Güncelleme:
• 23 Ekim 2024 - 14:16 • Son Güncelleme:
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Türkiye günlerdir 'Yenidoğan çetesi'nin vahşetini konuşuyor. SGK'dan yasa dışı yollarla para almak için çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan çetenin soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin'i odasında tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerde çete üyesinin 'Benimle bir resim çekip paylaşacaksın, sana kimse dokunamaz' dediği görülmüştü.

2BU ÇETEYİ BİTİRİN TALİMATI

"BU ÇETEYİ BİTİRİN" TALİMATI

Şebekeyi çökerten savcı Yavuz Engin'in, kendisini tehdit eden çete üyesinin gözaltına alındığı sırada verdiği poz sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kahraman savcının göreve gelir gelmez 'bu çeteyi bitirin' talimatını verdiği öğrenildi. Bununla birlikte Yavuz Engin'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajdaki bir ifade ise dikkat çekti. Bu ifadeyi CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, yorumladı. İşte Uludağ'ın anlattıklarından öne çıkanlar:

3DESTEK OLMAYANLAR KİM

DESTEK OLMAYANLAR KİM?

Bebekleri katleden çetenin bir üyesinin devletin savcısının odasına giderek aleni tehdit ediyor. Bu asla kabul edilecek durum değil. Savcı Engin, paylaşımındaki şu söz ilginç; 'Bana destek sunanlar ve sunmayanlar hafızamda olacaktır' diyor. Acaba sunmayanlar kim?

4Göreve gelir gelmez talimat verdi: İşlerini bitirin Yeni doğan çetesini çökerten savcıdan çeteye savaş ilanı: Sosyal medyadan dikkat çeken mesaj

Yavuz Engin bu işin kahramanı, sadece yapması gerekeni yaptı. Görevini yapmayanlar da var ki onun görevini yapması kıymet kazandırdı. Bu soruşturmayı yürüten Engin'e destek sunmayanlar kimse onlara yönelik de soruşturma devam eder.

5Göreve gelir gelmez talimat verdi: İşlerini bitirin Yeni doğan çetesini çökerten savcıdan çeteye savaş ilanı: Sosyal medyadan dikkat çeken mesaj

Bebeklerin canına kast eden adi örgütün devletin savcısının odasına giderek tehdit etme pervasızlığın tehdit edenlere destek olan kim varsa onlara da soruşturma açılmalı.

6SUÇUNDAN UTANMAYIP DEVLETİN SAVCISINI TEHDİT EDİYOR

"SUÇUNDAN UTANMAYIP DEVLETİN SAVCISINI TEHDİT EDİYOR"

Şu savcıyı tehdit eden kişi bu cezasızlık algısının bir ürünü. Sen bu suçtan utanmıyorsun ve bir de gidip soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden pervasızlığını gösteriyorsun.

7Göreve gelir gelmez talimat verdi: İşlerini bitirin Yeni doğan çetesini çökerten savcıdan çeteye savaş ilanı: Sosyal medyadan dikkat çeken mesaj

12 bebeği katletmişsin, tedavi etmemişsin üstüne bir de tedavi olmalarını engellemişsin. Gelmişsin devletin savcısını tehdit ediyorsun, bu kabul edilebilir değil.

8Göreve gelir gelmez talimat verdi: İşlerini bitirin Yeni doğan çetesini çökerten savcıdan çeteye savaş ilanı: Sosyal medyadan dikkat çeken mesaj
9Göreve gelir gelmez talimat verdi: İşlerini bitirin Yeni doğan çetesini çökerten savcıdan çeteye savaş ilanı: Sosyal medyadan dikkat çeken mesaj