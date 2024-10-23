Göreve gelir gelmez talimat verdi: İşlerini bitirin! Yeni doğan çetesini çökerten savcıdan çeteye savaş ilanı: Sosyal medyadan dikkat çeken mesaj
Yenidoğan çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in, kendisini tehdit eden çete üyesinin önünde verdiği poz sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Savcı Yavuz Engin'in göreve gelir gelmez verdiği talimat ortaya çıktı. Öte yandan savcı Engin, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlamış ve bu mesajındaki "Bana destek sunan ve sunmayanlar daima hafızamda olacak" ifadesi dikkat çekmişti. Yavuz Engin, bu paylaşımıyla bir mesaj mı verdi, soruşturmayı engelleyenler mi oldu? CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, bu ayrıntıyı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
• 23 Ekim 2024 - 14:16 • Son Güncelleme:
• 23 Ekim 2024 - 14:16 • Son Güncelleme: