Gönüllü olarak Pençe-Kilit operasyonuna katılıp şehit olan doktorun zorlu hayat hikayesi! 'Anne ölürsem şehit olurum'
Pençe- Kilit Operasyon bölgesine gönüllü olarak giden ve burada geçirdiği kalp krizi sonrası şehit olan Pratisyen Hekim Koray Arslan’ın (33) annesi Gülbahar Arslan (57), “Subay olmayı çok istiyordu ama liseyi bitirip harp okuluna geçince, o dönem FETÖ'cü askerler tarafından baskı yapıldı. Ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Hep asker olma isteği içinde vardı. Son gidişinde ‘Oğlum gitme’ diye söyledim. Bana, ‘Anne ölürsem şehit olurum’ dedi' diye konuştu.
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 13:58 • Son Güncelleme:
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 13:58 • Son Güncelleme: