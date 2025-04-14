Gönüllü olarak Pençe-Kilit operasyonuna katılıp şehit olan doktorun zorlu hayat hikayesi! 'Anne ölürsem şehit olurum'

2 ay orada kaldıktan sonra tekrar geldi. 2 doktor arkadaşını ikna edip onları da götürdü. Geçirdiği 20 günün ardından şehit olduğu haberini aldık. Hep asker olma isteği içinde vardı. Doktor olduktan sonra da yine o kısma geçti. Son gidişinde ‘Oğlum gitme’ diye söyledim. Bana, ‘Anne ölürsem şehit olurum’ dedi. Özellikle en kötü yeri kendisi istemiş. Pazar günü konuştuk, pazartesi günü kötü haberini aldık. Koray bize çok düşkündü” diye konuştu.